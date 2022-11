Ganador de Los 8 Escalones donará su premio. La mitad será para merendero de Pringles

1 noviembre, 2022

Nicolás Fiori de 40 años, fue uno de los participantes de la edición de la tarde de Los 8 Escalones por Canal 13 y no sólo llegó a la final, sino que ganó un millón de pesos y decidió donarlo íntegramente a dos entidades solidarias, porque considera que hay muchas necesidades. “Lo dono a dos comedores, uno en Coronel Pringles, yo tengo familia allá, y la otra mitad para un comedor en Morón, el Sagrado Corazón de Jesús. Todas las donaciones son súper útiles, no por el hecho de donar, sino por la necesidad de los que ya no llegan. Esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones, pero te puedo asegurar que carne, es guisada y es un pedacito si les toca”, explicó el ganador, que quiere que efectivamente los niños tengan carne para comer, y luego confirmó que volvía por los 3 millones de pesos.

“Siento una enorme felicidad” dijo Mario Machado

Mario Alberto Machado, peluquero de profesión, reconocido por la comunidad de Coronel Pringles por su actividad solidaria que lleva más de 15 años, dijo, “más que sorprendido estoy muy feliz, me habían dicho que mire el programa de hoy, que siga al participante Nicolás y nada más. Eso fue lo que hice, y la sorpresa fue tan grande que estamos felices de la vida de que nos hayan elegido para donar la mitad del premio.

Nosotros hace más de quince años que realizamos esta actividad, somos un grupo de 9 madres con sus niños, desde hace mucho tiempo que trabajamos ad honorem pero con el corazón. Empezamos dando meriendas y luego reforzamos los fines de semana ya que los chicos comen en los colegios. Primero alquilamos un lugar, luego tuvimos nuestro terreno y allí con mucho esfuerzo y colaboración edificamos. Tenemos varias habitaciones con sus baños y cocinas para cumplir también con la función de hogar de tránsito para distintas problemáticas sociales”.

Mario habló telefónicamente con Nicolás, el ganador, a quién no conoce, sólo a unos tíos que viven en Coronel Pringles, y se mostró muy feliz y sumamente agradecido por el gesto de reconocer su trabajo y el de su equipo. “Siempre hay que donar, alimentos, mimos, caricias, tiempo, hay que mirar para todos lados, y ponerse en el lugar del otro”. También agradeció a la comunidad, al municipio y al área de Acción social del mismo.

Volver