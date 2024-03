Ganador de TC Pick Up: Matías Rodríguez habló por LU 24

26 marzo, 2024

El joven piloto de San Isidro, Matías Rodríguez, ganador el último domingo de la competencia final de TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, habló por LU 24 y se mostró muy feliz de retornar al triunfo después de más de 3 años en la categoría.

“Estoy abocado totalmente a esta categoría, quizás haga alguna carrera en el Turismo de Carretera, todo depende del presupuesto, pero está muy competitivo el TC Pick Up con muy buenos pilotos y es una linda sensación haber podido ganar después de un tiempo, ya que me hacía falta a mí y al grupo de amigos , de la gente que me acompaña”, sostuvo.

“Estoy muy agradecido a Edgardo Lavari por transmitirme toda su experiencia y su sapiencia, ya que fue él desde mis inicios quien siempre me aconsejo y tuve la posibilidad de estar acompañándolo en un TC y me sorprendió como pasaba los cambios hacia abajo sin embrague, mucha experiencia, mucha categoría como piloto y todo eso lo fui asimilando y hoy me sirve muchísimo”, reflexiono Matías.

En cuanto a la carrera, comentó: “pude aguantarlo bien, primero a Juampi Gianini, que venía muy fuerte, y luego a Gastón Mazzacane que lo intentó hasta el final, pero por suerte pude volver a la victoria y ahora concentrarme en esto para poder seguir estando en los primeros lugares”.

