Ganadora de la S-10: “En mi familia estamos todo felices”

21 diciembre, 2019 Leido: 51

La ganadora del segundo premio de la 17ª Campaña de Socio Protector de la Sociedad Italiana, una camioneta Chevrolet S-10 fue Vanesa Soledad Katlauskas, quien destacó que tras iniciar el año de manera complicada con el temporal que azotó la ciudad y que destruyera su vehículo, lo termina finalmente de esta manera.



“En mi familia estamos felices todos, es para reapuntar. Agradecida a la Sociedad Italiana y a quien me vendió la rifa. Sabía media ciudad y yo no me había enterado. Llegué a la una de la mañana a mi casa y me acosté y puse en silencio el celular. Antes de acostarme miré en la página de LU 24 y como no había nada, me acosté. En la cena anteriormente le decía justamente a mis amigas llámenme y me desperté a las cinco de la mañana con muchísimas llamadas y mensajes y no entendía nada”, relató aún sorprendida a nuestra emisora.

Vanesa comentó que fue un año complicado para ella y su familia: “El 1° de enero me agarró el temporal en el Parque Cabañas y me destruyó el auto. El inicio fue complicado, el transcurrir fue de igual manera y ahora estoy finalizándolo con esta maravillosa noticia”.

“La gente que siempre me rodea está feliz y es muy gratificante el premio; además de sentirse querida con la cantidad de gente que se alegra por esta situación”, dijo.

Vanesa mencionó además que es la tercera vez que adquiere la rifa, y que el número fue al azar. “Cuando tiene que ser, es así”.

