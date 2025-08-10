Ganadores de la 3° edición de “La Rueda Corre”
Este domingo, se llevó a cabo la tercera edición de “La rueda corre”, maratón que es a beneficio de la Escuela 18 y que ofrecía 800 mil pesos en premios.
Con una mañana ideal, de sol vibrante y buena concurrencia de público, la maratón dejo los siguiente ganadores:
General – 4K:
Rodrigo Alanis 14,35
Santiago Landriel 16,31
MarianelaTaboada 18,29
Fabricio Rodriguez 19,05
SimonBorda 19,44
Uma Jofre 20,01
Alejandro Ale 20,13
Camila Tesoniero 20,16
Axel Martinez 20,17
Carolina Arrupe 20,48
Diego Cortadi 21,32
Gisela Marcos 22,13
Paz Villamarzo 22,30
Carlos Codagnone22,51
Lorena Jajaravilla 22,59
M. SOL Schiebelbein 23,24
Valentina Zapata 23,39
Nadia Otero 25,23
Natalu Gonzalez 26,45
Laura Molina 28,03
Virginia Santa Maria 28,39
General – 8K:
Braian Rudolf 30,36
Federico Cabello 31,50
Mauro Fazaro 33,00
Jorge Borda 34,14
Jeremias Ulibarre 34,18
Fabian Colman 34,41
Carlos Alanis 34,45
Belen Iardino 35,14
Matias Navarrete 35,58
Constanza Garrido 37,00
Maxi Vega 38,41
Yanina Lopez 39,30
Ezequiel Fersen 41,00
Facundo Liebana 41,46
Viviana Román 41,48
Natalia Dupuy 41,58
Lucas Lizarazu 42,52
Julio Gonzalez 44,20
Noelia Saabi 44,22
Matias Lensi 44,23
Jose l. Ali 45,35
Roberto G. Orono 45,49
Karen Rodriguez 46,16
Vanina Lofiego 46,25
Juan C. Peñalba 53,32