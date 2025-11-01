Ganaron Once, Boca y Huracán en Primera División
La segunda fecha del Torneo de fútbol de Primera División “Carlos Mastrángelo” tuvo como vencedores a Once Corazones, Boca Juniors y Huracán.
Resultados:
Once Corazones 1 – Olimpo 0
Gol: Bálsamo
Incidencias: Expulsados en Once Corazones Piñero y Fuente.
Colegiales 0 – Boca Juniors 3
Goles: Martínez -2- uno de penal y San Román.
El Nacional 1 – Huracán 2
Goles: Agustín Zubillaga -2- para Huracan y Barrionuevo para El Nacional
Libre: Villa del Parque
Posiciones:
Zona A
Huracán 6
Villa del parque 0
El Nacional 0
Zona B
Boca juniors 4
Once Corazones 4
Olimpo 3
Colegiales 0
Fecha 3:
El Nacional – Villa del Parque
Olimpo – Boca Juniors
Once Corazones –Colegiales
Libre: Huracán