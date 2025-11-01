Ganaron Once, Boca y Huracán en Primera División

La segunda fecha del Torneo de fútbol de Primera División “Carlos Mastrángelo” tuvo como vencedores a Once Corazones, Boca Juniors y Huracán.

Resultados:

Once Corazones 1 – Olimpo 0

Gol: Bálsamo

Incidencias: Expulsados en Once Corazones Piñero y Fuente.

Colegiales 0 – Boca Juniors 3

Goles: Martínez -2- uno de penal y San Román.

El Nacional 1 – Huracán 2

Goles: Agustín Zubillaga -2- para Huracan y Barrionuevo para El Nacional

Libre: Villa del Parque

Posiciones:

Zona A

Huracán 6

Villa del parque 0

El Nacional 0

Zona B

Boca juniors 4

Once Corazones 4

Olimpo 3

Colegiales 0

Fecha 3:

El Nacional – Villa del Parque

Olimpo – Boca Juniors

Once Corazones –Colegiales

Libre: Huracán

