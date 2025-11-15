Ganaron Once y Boca en la 4ª fecha del Mastrángelo
Completando la 4ª fecha del Carlos Mastrángelo, Once Corazones se impuso a Colegiales 1-0 en la cancha escolar, y Boca, por el mismo marcador le ganó a Olimpo y clasificó a semifinales.
Resultados:
Colegiales 1 –Once Corazones 2
Goles: Para Colegiales Mainini y Diego Rivera y Emanuele para Once Corazones.
Incidencias: Expulsado Diego Sanabria en Colegiales.
Boca Juniors 1 – Olimpo 0
Gol: Lizarazu
Libre: Huracán
Posiciones:
Zona “A”
Huracán 6
El Nacional 3
Villa del Parque 0
Zona “B”
Boca Juniors 10
Once Corazones 7
Olimpo 3
Colegiales 3
Próxima fecha 5ª:
Villa del Parque – Huracán
Once Corazones –Boca Juniors
Colegiales –Olimpo
Libre: El Nacional