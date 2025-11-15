Ganaron Once y Boca en la 4ª fecha del Mastrángelo

15 noviembre, 2025 0

Completando la 4ª fecha del Carlos Mastrángelo, Once Corazones se impuso a Colegiales 1-0 en la cancha escolar, y Boca, por el mismo marcador le ganó a Olimpo y clasificó a semifinales.

Resultados:

Colegiales 1 –Once Corazones 2

Goles: Para Colegiales Mainini y Diego Rivera y Emanuele para Once Corazones.

Incidencias: Expulsado Diego Sanabria en Colegiales.

Boca Juniors 1 – Olimpo 0

Gol: Lizarazu

Libre: Huracán

Posiciones:

Zona “A”

Huracán 6

El Nacional 3

Villa del Parque 0

Zona “B”

Boca Juniors 10

Once Corazones 7

Olimpo 3

Colegiales 3

Próxima fecha 5ª:

Villa del Parque – Huracán

Once Corazones –Boca Juniors

Colegiales –Olimpo

Libre: El Nacional

