Ganaron Once y Boca en la 4ª fecha del Mastrángelo

15 noviembre, 2025

Completando la 4ª fecha del Carlos Mastrángelo, Once Corazones se impuso a Colegiales 1-0 en la cancha escolar, y Boca, por el mismo marcador le ganó a Olimpo y clasificó a semifinales.

Resultados:

Colegiales 1 –Once Corazones 2
Goles: Para Colegiales Mainini y Diego Rivera y Emanuele para Once Corazones.
Incidencias: Expulsado Diego Sanabria en Colegiales.

Boca Juniors 1 – Olimpo 0
Gol: Lizarazu

Libre: Huracán

Posiciones:

Zona “A”
Huracán 6
El Nacional 3
Villa del Parque 0

Zona “B”
Boca Juniors 10
Once Corazones 7
Olimpo 3
Colegiales 3

Próxima fecha 5ª:
Villa del Parque – Huracán
Once Corazones –Boca Juniors
Colegiales –Olimpo

Libre: El Nacional

