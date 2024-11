Gancedo: “Groenenberg habla desde el desconocimiento porque no participa”

El referente político de la estructura que orienta Mauricio Macri a nivel local, Agustín Gancedo, en contacto con LU 24 manifestó no acordar con las expresiones vertidas a LU 24 del ex concejal Enrique “Ticho” Groenenberg sobre que no hay diálogo con la UCR y dijo que “son sorprendentes, creo que las hizo desde su profundo desconocimiento y su falta de participación en las reuniones del PRO”.

Agregó: estamos reuniéndonos prácticamente todas las semanas, debatiendo con los concejales del PRO, también con el radicalismo e incluso con La Libertad Avanza, con las distintas problemáticas que tiene Tres Arroyos como el aumento de las tasas o el problema del agua, muchos temas en agenda que preocupan a los vecinos como la falta de transparencia en la mayor cantidad de empleados municipales, que se traduce luego en mayor presupuesto, en mayores tasas: en definitiva estamos trabajando con un PRO fuerte”.

Creo que las declaraciones de Groenenberg son desacertadas, no te podría decir lo que siente “Ticho” y creo que lo que dijo es desde su mirada porque no participa”, recalcó y dijo a su vez, consultado sobre los vaivenes que suceden a nivel nacional que “nosotros en Tres Arroyos siempre tratamos de seguir trabajando unidos: el bloque sigue trabajando unido con las tres fuerzas que lo representan como es la UCR el PRO y la Coalición Cívica, y tenemos muy buen dialogo con La Libertad Avanza. Nosotros decidimos colaborar con ellos, tanto a nivel nacional como local, porque es lo que la sociedad eligió”.

“Hoy no es tiempo de hablar de listas y de candidatos sino de los problemas de la gente que quiere que se los resolvamos”, manifestó Gancedo.

Finalmente dijo que “queda mucho por delante, pero creo que lo importante es seguir trabajando; soy un convencido que hacer política es gestionar cambios; cambios sociales, cambios económicos y eso es en lo que estamos trabajando”.

