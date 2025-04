Ganó Colegiales en el inicio de la 3ª fecha del Apertura de Primera

12 abril, 2025 0

Este sábado, con el triunfo de Colegiales frente a Once Corazones, comenzó la 3ª fecha del Apertura de Primera División del fútbol tresarroyense.

Síntesis:

Colegiales 1 –Once Corazones 0

En el Victoriano Zubiri, Colegiales venció a Once Corazones por 1 a 0, con un partido que no fue bueno; no se jugó bien, hubo muchas faltas, pero quizás pegó en el momento justo el Escolar y se llevó un triunfo muy importante frente a los de Indio Rico.

Gol: Agustín Barrionuevo.

Tercera: Colegiales 0 –Once Corazones 3.

La fecha continúa este domingo con los siguientes partidos:

Quilmes, en el Complejo recibirá al puntero Huracán Ciclista, con una terna Bahiense arbitrando el encuentro.

En Orense, Alumni será anfitrión de El Nacional, Maite Otaegui será el árbitro.

Olimpo en su cancha recibirá a Boca Juniors con árbitros bahienses.

Deportivo Independencia recibe a un necesitado Recreativo Echegoyen, el arbitraje estará a cargo de Walter Torraca.

En el Bosque, Villa del Parque tendrá la visita de Huracán. Árbitro: Dalma Cortadi.

Volver