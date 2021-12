Garate afirmó que “es una gran responsabilidad y un desafío” presidir el Concejo Deliberante

4 diciembre, 2021 Leido: 0

“Es una gran responsabilidad y un desafío”, dijo el edil Martín Garate (Todos) sobre su designación para ser el próximo presidente del Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

En diálogo con LU 24, contó que “hace más o menos una semana nosotros tuvimos una propuesta de Juntos por el Cambio, entendiendo que ellos han triunfado en la elección legislativa y nos parecía que debían tener la iniciativa de decidir o por lo menos expresar cuál era su pretensión respecto de los cargos. Ayer, en la reunión de bloque, con la participación de los concejales que se van y los que ingresan, decidimos aceptarla”.

En el marco del consenso alcanzado con Juntos, la Secretaría del cuerpo estará a cargo de Adriel Sorgue y la Vicepresidencia 1º de Daiana De Grazia o Soledad Cadenas, mientras que la Vicepresidencia 2º será para el Frente de Todos. Garate confirmó que ese lugar será ocupado por el Dr. Juan Gutiérrez.

En cuanto a las comisiones internas, dijo que “a excepción de la de Hacienda, que tendrá una participación decisiva a partir del análisis del presupuesto, el resto, salvo alguna cuestión extraordinaria, no se va a reunir hasta aproximadamente mediados de febrero, y más allá que en el bloque se ha decidido quiénes pueden ser los presidentes de esas comisiones, la integración final se definirá cuando comiencen a funcionar”.

Garate le restó importancia al hecho que el Movimiento Vecinal no ocupe la presidencia de ninguna comisión: “ya ha pasado que otras fuerzas políticas de la oposición no tengan la presidencia de una comisión. Es una situación absolutamente menor, no creo que modifique el funcionamiento de las comisiones. Cada una de las fuerzas va a tener tres representantes, para mí y creo que para los otros 17 concejales será un desafío importante poder generar consensos”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo tomó su designación, dijo que “es una gran responsabilidad y un desafío, ojalá que pueda estar a la altura. Les agradezco a mis compañeros de bloque por confiar en mí. También es una alegría, después de estar mucho tiempo en el Concejo. Hay ejemplos que yo creo que hay que seguir, como el de Luis Aramberri, quien desempeñó muy bien el carácter de presidente y mi idea es ir por ese camino”, concluyó.

Volver