Garate anunció incremento salarial del 22 % para enero y un bono para los municipales

28 diciembre, 2023

El intendente Pablo Garate, junto al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Abel Gómez, brindaron una conferencia de prensa en la que se anunció un incremento salarial del 22 por ciento al sueldo básico para enero, a cobrar en febrero, en un solo pago, – el que no será para los funcionarios políticos del municipio – y anticiparon que habrá un bono de 30.000 pesos que alcanzará a los trabajadores municipales, incluyendo a los planes comunitarios “pensado en que los trabajadores municipales puedan cerrar diciembre y encarar de la mejor manera las fiestas. Esta paritaria es una deuda de la gestión anterior que no había concretado ningún acuerdo. Además, el aumento y el bono no serán aplicados a los salarios de los funcionarios políticos, siguiendo la línea de austeridad que busca el municipio”, según dijo Garate.

El jefe comunal agregó que “este acuerdo es producto del diálogo entre las partes, para empezar a construir juntos, en la búsqueda de reconocer las tareas que realizan los empleados municipales, a pesar del desequilibrio de las cuentas y de haber recibido un municipio desfinanciado y endeudado, se está haciendo un gran sacrificio para mejorar las condiciones salariales que reflejen el esfuerzo de los municipales”.

“Estamos en momentos difíciles, por eso pensamos en esta bonificación para que los trabajadores puedan pasar las fiestas de la mejor manera posible junto a sus familias y ya comenzar de a poco y a medida que se pueda a recomponer el sueldo del empleado municipal, que es una fibra fundamental para nosotros, algo que quedó muy bien demostrado, por ejemplo, luego del temporal. El bono estará disponible para el cobro el día de mañana”, agregó.

“Esto es el primer paso de un camino que tenemos por delante, y esta administración va a hacer un mayor esfuerzo en enero para cobrar en febrero como una manera que también los y las trabajadoras municipales entiendan que todos estamos haciendo un esfuerzo, que nosotros los valoramos, los respetamos y buscamos dignificarlos como también busca el Sindicato, y lo dije todos los días, desde que pasó el temporal Tres Arroyos sin los trabajadores municipales no hubiera recuperado la normalidad. El bono no es algo que me simpatice, pero me pongo en el lugar de los trabajadores que pensaron que la paritaria se había terminado porque el gobierno anterior se había ido pero hoy al menos estamos haciendo un gesto en ese sentido; no es para festejar, es para tomar con seriedad la etapa que viene y nosotros lo vamos a tomar de esa manera”, graficó.

“No queremos que nadie pierda ni la pasen mal, sabemos las dificultades económicas que tiene el municipio, pero miren que contradicción: hoy les conté a la mañana lo que pasa, y ahora estoy contando lo que empezamos a construir para los trabajadores municipales, esa es nuestra lógica, estamos preocupados por el 2024 pero al menos saben que en enero van a tener un 22% de aumento al igual que los jubilados”, expresó.

Por su parte, Abel Gómez consignó: “Nosotros siempre fuimos a negociar, y lo que hablamos con Pablo es que tenemos que tener este diálogo, que tiene que ser permanente, y vamos a tener discusiones, como nos pasó hoy, nos va a pasar”.

Finalmente, Garate dijo que “hoy también acordamos una hoja de ruta con el Sindicato, pensando en que todos tenemos que actuar para que los vecinos tengan mejores servicios y los trabajadores tienen que hacerlo en conjunto”.

Volver