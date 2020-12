Garate apuntó contra dirigentes de Juntos por el Cambio por la educación: “salen a buscar un votito”

3 diciembre, 2020 Leido: 8

Pablo Garate, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, salió al cruce del informe de prensa difundido por consejeros escolares, legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio que alertan sobre una “grave crisis” educativa, denuncian que la cartera de Educación bonaerense “está cerrada” y se refieren al año en curso como una “tragedia educativa”. Al respecto, el legislador tresarroyense consideró que “todos somos papás, y creo que todos estamos de acuerdo con la necesidad de que los chicos estén en la escuela porque es el ámbito donde mejor se enseña y se aprende. Pero la dirigencia política tiene que dejar de hacer campaña e intentar juntar un votito en una situación extraordinaria, y menos con la educación”.

“Tanto nosotros como legisladores de Juntos por el Cambio tuvimos una reunión con la ministra de Educación, en momentos en que se estaba planificando el regreso a las aulas tras el receso escolar de invierno. Pero fue entonces cuando los casos comenzaron a dispararse en el interior de la Provincia, y esa medida tuvo que ser revisada. El sistema educativo bonaerense es muy complejo y desde hace muchos años, al punto que se deciden demasiadas cuestiones de manera centralizada y no viendo la territorialidad. El Gobierno se disponía a trabajar, cuando asumió, en aspectos vinculados con la infraestructura, con la necesidad de descentralizar el sistema, y en marzo comenzó la pandemia. Por poner un ejemplo, Tres Arroyos podría haber tenido clases hasta agosto, cuando se desencadenaron los casos, pero para eso el sistema y la infraestructura tenían que estar preparados, había escuelas sin agua, sin ventanas. A esta altura, el Gobierno lleva hechas 1700 obras de infraestructura en escuelas”, sostuvo Garate.

“A esto hay que aportarle moderación y autocrítica. Nadie está exento, ni los dirigentes de Juntos por el Cambio ni el gobernador anterior. Pero había herramientas que podían contribuir, para solucionar el tema de la virtualidad por ejemplo, sin embargo encontramos miles de computadoras del Conectar Igualdad y teléfonos rotos y abandonados sin usar. ¿Era necesario que esos bienes del Estado, comprados con la plata de los contribuyentes, estuvieran en esas condiciones?”, se planteó el legislador.

Finalmente, apuntó a que “este tema merece que nos sentemos en una mesa y generemos un consenso social, no sólo político, para pensar en cómo modificar el sistema educativo de la Provincia. Pero eso se puede hacer si no buscamos conseguir un votito con críticas en una situación extraordinaria como esta; muchos de los que aparecen en ese Zoom (de Juntos por el Cambio) tuvieron responsabilidades en el Gobierno anterior, podrían ahora aportar a un debate genuino”.

