Garate asiste a la presentación del presupuesto en La Plata

3 noviembre, 2025 0

Hoy, lunes a las 14:30 horas el Gobernador presentará el proyecto de presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva junto a los intendentes.

Pablo Garate viaja a La Plata para estar presente.

Los jefes comunales recibieron la invitación en las últimas horas y se leyó como un gesto del mandamás provincial ya que en medio de la interna descarnada que existe entre el kicillofismo y el kirchnerismo por la derrota de las legislativas nacionales.

En ese plano, los intendentes acercaron la semana pasada un boceto de lo que pretenden como fondo para sus comunas. Ese bosquejo fue consensuado con algunos alcaldes opositores que también andan en la rosca de llevarse “algo” en medio del lío económico que se desprende de las medidas nacionales.

Garate pidió un anticipo importante de coparticipación para evitar ingresar a una etapa de atrasos en el pago a proveedores. De ser positivo, se considerará un paso importante en cuanto al alivio financiero.

“La PBA no puede seguir un año más sin presupuesto ni financiamiento” dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia. Empero esos deseos no se concretan si no hay reciprocidad. Saben bien en la legislatura y en los municipios que tanto el gobernador como sus principales laderos no son proclives a negociar. Botón de muestra fueron los fracasos debates del año pasado.

Con todo, el gobernador presentará su ley de leyes acompañado de jefes comunales de todos los colores y se espera que ingrese por la cámara de Diputados para darle el tratamiento más áspero.

