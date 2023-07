Garate: “bien organizada, el Hospital puede tener guardia pediátrica activa”

21 julio, 2023

Pablo Garate estuvo nuevamente en los estudios de LU 24 para avanzar en temas de campaña rumbo a las PASO de agosto.

El precandidato a intendente por Unión por la Patria definió conceptos respecto al reclamo que se da por la guardia pediátrica activa en el Hospital Pirovano, y sostuvo que “hay que valorizar el elemento humano con el que se cuenta, y no decir que el inconveniente es que solamente tenemos 10 pediatras, sino que bien organizada, se puede tener la guardia activa” y agregó: “nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de salud, porque escuchando los conceptos del Dr. Marcolongo días pasados, quedó como una puerta abierta para que se pueda hacer”.

Dijo que “está bien que compren una ambulancia, hay 14 en todo el distrito y 4 en Tres Arroyos”, y sostuvo que los reclamos en materia de salud se extienden a la atención en la guardia y la falta de profesionales en los Centros de Atención Primaria, y algunos no están en condiciones, poniendo como ejemplo el del Barrio Municipal en tal sentido.

En otro orden, Garate se refirió a diferentes aspectos con los que encara la campaña: manifestó su compromiso para bajar las tasas municipales y ser más austero en la administración municipal para obtener el recurso genuino que permita “animarse a más y plantear una mirada hacia el futuro a la gente”.

“Me junté con los actores culturales que plantearon una agenda cultural para no superponer eventos; el ejemplo está en Claromecó donde ellos mismos regulan las presentaciones”, expresó y recalcó que “no es tan difícil poder gestionar en ese sentido, reiterando: Nosotros decimos que hay que animarse a más, hay que mejorar algunas cosas que no se hicieron y tenemos que hacerlo”.

“Estamos diciendo que hay que bajar las tasas, vamos a mejorar la recaudación para trabajar en el orden de prioridades del Presupuesto, por la impronta de quien gobierna en ese momento y otorga un orden de prioridades en el que hay muchas de estas cosas que se pueden hacer; hay que buscar ese orden y ser más austero para los cargos políticos. No olvidemos que el Municipio recibe más dinero de coparticipación que viene de fuera de Tres Arroyos, por lo que hay recursos, hay que ser austero y dar prioridad a las cosas”, dijo y manifestó asimismo que en caso de resultar electo, trabajará por la Universidad de Tres Arroyos, y de no serlo convocará a la unidad de los tresarroyenses para hacerlo en el mismo sentido “porque el crecimiento también va en ese sentido”.

Reunión con vecinos del Barrio Municipal

Garate y el concejal Julio “Pity” Federico estuvieron presentes en el barrio Villa Piedra o Municipal 2 de nuestra ciudad, en una reunión con vecinos del sector.

En el encuentro surgieron temas que son foco de preocupación, como la falta de vivienda para las familias, o los servicios básicos, en este caso el gas, el agua corriente y las cloacas. El acceso a la salud y la tardanza en la gestión de las escrituras de las viviendas del barrio también surgieron como preocupación de todos.

“Los vecinos y las vecinas que viven el día a día en los barrios saben qué problemas ocasiona la falta de servicios, por ejemplo, las cloacas porque es claro que en cada lugar que faltan te cuentan que los pozos se llenan rápidamente y hoy desagotarlo es un servicio que tiene espera y que afecta a la economía hogareña, por eso es necesario saber cuál es la obra prioritaria para los vecinos de cada barrio, la que realmente cambiaría la calidad de vida en lo cotidiano”, manifestó.

