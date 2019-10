Garate busca transparentar los procesos de enjuiciamiento a magistrados

Pese a que la Legislatura lleva un parate de casi cuatro meses, el diputado Pablo Garate presentó un proyecto de ley para modificar la forma de selección de los conjueces en los procesos de enjuiciamiento a magistrados bonaerenses. La iniciativa propone también sumar y garantizar la paridad de género a la hora de la selección final.



El legislador explicó la necesidad de modificar la ley de enjuiciamiento: “En esta etapa en el gobierno de Vidal hubo juries de enjuiciamiento que estuvieron direccionados para remover el juez a investigar. Lo digo, para mí, por cuestiones políticas. La ley de enjuiciamientos de magistrados tiene trampitas sobre la designación de abogados. Decimos que tienen que ser sorteados transparentemente, sobre todos los abogados de la matrícula. Terminaban inscribiéndose solo algunos y a los jurados siempre van los mismos”, dijo en diálogo con Radio La Plata (FM 90.9).

“No hay mecanismos de resguardos. Cuando uno ve que en los colegios hay miles de abogados y ves 37 es más fácil influenciar. Por la orientación política se anotan solo algunos. Para mi es más fácil elegir a los inscriptos. He ido a muchos y estaría bueno que la representación en los juries sea paritaria entre varones y mujeres”, deslizó Garate.

En esa línea, reivindicó el trabajo y la participación que deberían tener abogados y legisladores porque “son el reflejo de la sociedad”. “Es un momento en el que el gobernador va a tener y vamos a tener que trabajar fuertemente con la justicia de Buenos Aires. Hay un desafío y tendría que haber modificaciones a la ley de enjuiciamiento”, aseguró.

Por último, el oriundo de Tres Arroyos reprochó a María Eugenia Vidal por su intención de designar 42 jueces, agentes fiscales y defensores públicos: “Decían ser los paladines de la república y no son buenos ejemplos. Está claro que tiene un contenido político. Lo he dicho muchas veces: la actitud del procurador (Julio Conte Grand) politiza la política criminal y de justicia. No satisfacen las demandas de la sociedad. Son necesidades políticas de pagarles a algunos. Va en sentido contrario a lo que se debe hacer”.