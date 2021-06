Garate celebró la ley de Zonas Frías y rechazó críticas de consejeros de Juntos por el Cambio

25 junio, 2021 Leido: 164

El diputado Pablo Garate destacó hoy el avance que implica la ley de Zonas Frías hacia el logro de tarifas de servicios públicos justas y que la gente pueda pagar. “En mi caso empecé a trabajar en este tema en el año 2016, muchos profesionales me ayudaron a demostrar que la situación de Tres Arroyos era climáticamente igual o más dura que la de otros distritos que estaban declarados zona fría, se juntaron firmas, entre otras iniciativas, pero durante la gestión anterior se priorizó que las empresas ganaran dinero . Este Gobierno tomó la decisión de avanzar hacia una situación de equidad en las tarifas, en un momento del año en que más se necesita gas, y esta ley es una gran alegría en lo personal y un acto de justicia”.

Garate aclaró que por esta ley, todos los usuarios residenciales del sur y centro de la Provincia de Buenos Aires verán reflejado, de manera automática y sin ningún trámite, en la factura a pagar en el mes de agosto un 30% de descuento en el valor del gas, que llegará al 50% en el caso de los beneficiarios de programas sociales, de jubilación mínima y salarios mínimos, y también beneficios para el gas envasado en garrafas y tubos. “En este caso no es lo mismo porque no hay una distribuidora única por zona, por eso hay que resolver algunas cuestiones como la aplicación de programas como el Hogar y que el servicio de gas envasado sea considerado público”, indicó. El legislador comprometió apoyo y asesoramiento de su espacio político para los vecinos que tengan dudas o inconvenientes con la aplicación de la ley.

“Creen que ser candidatos es tirar mala onda al adversario”

El legislador se refirió también a su proyecto para que se brinden infusiones calientes a los chicos en las escuelas, y aseguró que “se trata de un planteo que me hacen los propios docentes y directivos en las escuelas, e incluso los auxiliares me han comentado cómo se puede implementar. Porque entiendo que todos queremos lo mismo: los chicos en las aulas y cuidar la presencialidad”. Y en este sentido atribuyó a “a la idea de que ser candidato por un espacio político consiste en tirarles mala onda a los de otras fuerzas” las críticas de los consejeros escolares Silvana Canosa Marcos y Cristian Ruiz, quienes lo acusaron de “cajonear proyectos” y advirtieron que “los chicos van a la escuela con hambre”.

“Todos los temas que tratamos en la Comisión de Educación son los que consensuamos y los que estimamos necesarios, como conectividad, ley de Cooperadoras, unificación de los jardines, educación emocional. No voy a entrar en esas cosas, pero es cierto lo que dice Ruiz: los chicos están en la pobreza, el gobierno anterior generó una situación de pobreza alarmante. Pero además, yo soy el autor del proyecto que proponía aumentar el Servicio Alimentario Escolar con los incrementos de precios, con el cual el entonces ministro de Desarrollo Social estaba de acuerdo pero no se implementó por una cuestión política”, advirtió.

“Habrá que ir a las PASO”

Finalmente, y respecto al escenario que se presenta de cara a las Legislativas, el diputado y dirigente del peronismo local aseguró que “primero hay que resolver prioridades vinculadas a la salud y a las obras que son prioritarias para los vecinos, y en este aspecto nosotros le planteamos algunas cuestiones al ministro Katopodis. Pero yo entiendo que lo político se resolverá recién después del 15 de julio, y habrá que charlar mucho, pero dirimir lo que sea necesario en las PASO. Yo tengo a quién me gustaría que sea candidato por el Frente de Todos, pero se verá después del 15 de julio”, cerró.

Se habló sobre la gestión nacional y provincial que a nuestro criterio a veces no llega como correspondería, le planteamos obras que a nosotros nos interesan, como cloacas y agua corriente, le pedimos poder opinar sobre lo que creemos que es prioridad para los vecinos.

Lo electoral se va a resolver después del 15 de julio

Volver