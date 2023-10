Garate cerró la campaña: “vamos a hacer un Tres Arroyos para vivir mejor” (videos)

18 octubre, 2023

En un acto efectuado en el salón de Luz y Fuerza, el candidato a intendente por Unión por la Patria, Pablo Garate fue el único orador en el acto de cierre de campaña de esa fuerza política para las elecciones del domingo próximo.

Inicialmente fueron presentaron todos los candidatos que acompañan a Garate en la boleta local: a concejales, Adolfo Olivera, Mara Redivo, Alejandro Barragán, Catalina Torrillo, Cristian Camus, Adela Cornú, Facundo Liébana, María Paz López Peralta, Leonardo Heim – titulares- y , Miriam Damboriana, Bruno Di Francesco, Mariela Baneiro, Damián Ameida, Delia Tolosa, Juliàn Tornini -suplentes- y los candidatos al Consejo Escolar: Gabriela García, Cristian Lagrecca, Sol Urquiaga, Pablo Robledo, Carolina Brosio, y Daniel Burchkardt.

Pablo Garate hizo su entrada en medio de aplausos de sus seguidores, y agradeció “a todos y todas los que está acá, hay más de 200 personas y no hay lugar para nadie más; lo hicimos en este horario para no competir con otros horarios de otros partidos políticos, porque3 esta ha sido la campaña de la alegría, la campaña limpia, la campaña del amor y a quienes están escuchando y no han podido venir por el horario”.

“Esto no es idea de una sola persona sino un proyecto, y quiero agradecer a cada una de las agrupaciones que nos acompañaron e hicieron el esfuerzo de llegar a cada una de las localidades de nuestro distrito, les llevamos propuesta, ideas y ahora la boleta; a los que están y no están en la lista”, sostuvo.

“Pasan cosas en la campaña porque forma parte del proyecto de vivir mejor en el lugar de donde cada uno decidió vivir y esta es nuestra tarea. Para eso sin ninguna duda todos pusimos todo, pero además le pusimos el corazón, la pasión, y tener cortocircuitos eta muy bien si se trata de vivir mejor para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Quiero agradecer a cada uno de nuestras compañeras y compañeros porque hubiera sido imposible de llegar al día de hoy a que los vecinos recibieran nuestra propuesta de reconstruir el Tres Arroyos que esperamos, porque la boleta es la etapa inicial del sueño que tenemos de construir el Tres Arroyos para que cada uno pueda prosperar, acceder a una vivienda, tener trabajo, el crecimiento de nuestros jóvenes, los de las localidades y los de Tres Arroyos, que puedan tener transporte público, tenemos que tenerlo, vamos a hacer realidad porque se puede hacer”, expresó.

Tenemos muchas deudas, estos 20 años han dejado cosas buenas, pero han dejado deudas pendientes, y la salud es una deuda pendiente para nuestros vecinos y vecinas; por lo que asumimos el compromiso de nuestros compañeros que hay trabajado y no hemos cambiado ni una palabra: vamos a poner en funcionamiento la guardia pediátrica las 24 horas. Gracias porque me informaron muchísimo. También vamos a sacar a las localidades de la postergación y del abandono que tienen en salud, no puede ser posible que vivan como en otro sistema de salud donde ni siquiera hay muchas veces una ambulancia en condiciones para traerlos a Tres Arroyos; no importa a los que dicen que no se puede, estamos convencidos que cada cosa, cada propuesta es realizable, porque realizable es tener ideas, propuestas y no decir un “discursito”, dijo.

“Entre las deudas pendientes esta la deuda de vivir mas tranquilos; lo dijimos desde el primer día que no hay un plan de seguridad porque sino los vecinos no sufrirían los hechos de in seguridad, para eso también tenemos propuestas, y para eso van a tener los vecinos un intendente que va a liberar el cuidado en seguridad y salud, porque es intendente tiene que sentarse, basta de escusas, de tirar la pelota y seguir pidiendo móviles policiales, hay que saber que el intendente es el primero que tiene que cuidar a los vecinos”, sostuvo Garate.

“Vamos a conseguir viviendas para la ciudad y el distrito de Tres Arroyos, pero no como una idea en el aire; sino como una idea elaborada, trabajada desde este equipo, estamos construyendo una idea que nació desde el principio que haya viviendas con fondos municipales. No puede ser que hayan hecho 32 viviendas en una ciudad que tiene un déficit que oscila en unas 3000 familias que quieren su vivienda; lo vamos a hacer, son cosas que no se van a hacer de un día para el otro, pero lo más importante es la decisión de hacerlo”, afirmó.

“Hablar de la Universidad es un sueño increíble, que se construye con tiempo, con consensos por lo que estamos trabajando ya, y ahora que la instalamos en agenda los temas de vivienda, transporte y la universidad, ahora se puede hacerlo y en las PASO no se podía hacer nada”, manifestó.

“Estamos en la etapa de darle a Tres Arroyos algo mejor: quiero agradecer mucho a nuestros vecinos y vecinas porque caminamos, entramos en sus casas, recibimos sus propuestas en el ida y vuelta que nos enriqueció porque creemos que en la etapa que viene es la de construcción de un gobierno abierto, con un municipio cercano, que escuche a los vecinos, que dialogue y escuche , que priorice los temas que les interesan, hoy tenemos vecinos que no tienen agua y cloacas en algunos barrios, queremos un municipio transparente, que pueda dialogar y que los vecinos sepan lo que esta pasando en ese municipio, que sea austero, porque sabemos que nos vamos a encontrar con preocupación de la situación económica; se terminan los cargos políticos de quienes son amigos o familiares, tienen que ocupar los puestos de responsabilidad vecinos con capacidad y con ganas de transformar el distrito”, dijo.

“Ha sido una campaña dura, extenuante, en la que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo poniendo énfasis en lo que nos caracterizó; una campaña de propuestas para decirle a los vecinos que vamos a resolver los problemas que tienen. Ponemos a Tres Arroyos como el lugar donde vivimos en lo más alto, pero también tenemos a Sergio Massa de candidato a Presidente y de Axel Kicillof como candidato a Gobernador”, explicó.

“La obra más importante que es la de agua corriente la hace la provincia de Buenos Aires y ese es el camino para poder seguir transformando a Tres Arroyos. Una de las cosas que tiene nuestro espacio político tiene que ver que nosotros hacemos campaña con amor y alegría por lo que cuando nos llevan a una campaña sucia, se metieron hasta con mi viejo, yo veo azorado estas cosas y pensé que no corrían a esta altura del campeonato, ¿será que estamos tan bien que nos empiezan a mirar con otros ojos?”, enfatizó.

“Esta elección no es una elección más, ni a nivel provincial ni a nivel nacional, pero a nivel Tres Arroyos tenemos la gran oportunidad y está en nosotros, de acá al domingo, seguir contagiando, caminando, hablando con los vecinos y contarles lo que vamos a h hacer, esto es un trabajo de todos, hasta de los que nos están mirando con la alternativa que nosotros podemos hacer, que les contemos que tenemos sueños, un enorme potencial pero necesitamos para la etapa que viene un liderazgo que permita encarar el Tres Arroyos del fu turo; invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a la oportunidad de cambiar las cosas: es ahora y por supuesto vamos a cuidar lo que esta bien porque somos hombres y mujeres de bien, pero lo que está mal hay que cambiarlo y lo que hay que hacer hacerlo ahora, no vamos a esperar 20 años más.

“Siento una gran emoción; miro para atrás y veo lo que fue el 24 de junio y pensé que nunca íbamos a llegar a esta etapa, estoy muy agradecido a quienes están hoy y a quienes no han podido venir pero me han mostrado su apoyo, y a los vecinos que nos han recibido en sus casas, y creo que lo que va a pasar el domingo será lindo y es lo que tenemos merecido porque estamos en un proyecto colectivo que les va a cambiar la vi da a los tresarroyenses para hacer un distrito muy grande en la Provincia de Buenos Aires”, relató.

“Les pido que de hoy al domingo que vayamos a convencer a los tresarroyenses que podemos animarnos a más, y podemos hacerlos, es el puntapié de hacer realidad la oportunidad de construirla a parir del 22 de octubre”, explicó.

“Quiero agradecer a Luz y Fuerza por el apoyo, y profundamente a mi familia, y a todos y todas los que nos acompañaron desde su cariño, la solidaridad, la palmadita, la comprensión, voy a ser un eterno agradecido; tenemos que ganar y dar vuelta Tres Arroyos para hacer una ciudad en la que todos nuestros vecinos puedan vivir mejor”, dijo finalmente.

