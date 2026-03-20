Garate “cruzó” a Sturzenegger por los frustrados vuelos a Buenos Aires

20 marzo, 2026 0

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, denunció un caso de “extorsión municipal” en Tres Arroyos por una supuesta tasa aeroportuaria, pero el intendente Pablo Garate (Fuerza Patria) lo desmintió y lo cruzó públicamente.

La polémica se desató a partir de un posteo del funcionario nacional en redes sociales, donde, apoyado en una nota periodística, cuestionó a las autoridades locales por presuntamente intentar cobrar una tasa a una aerolínea interesada en operar vuelos comerciales hacia la ciudad. En ese marco, habló de una “voracidad” y puso el caso como ejemplo de “extorsión municipal”.

Sin embargo, la respuesta del jefe comunal no tardó en llegar. Garate aseguró que la información difundida por el ministro es incorrecta y que, lejos de imponer nuevas cargas, el municipio había propuesto un esquema de eximición impositiva para facilitar el desembarco de la empresa aérea.

“El gobierno nacional opina sobre el interior sin conocer la realidad de lo que pasa”, lanzó el intendente, quien además apuntó directamente contra el espacio político de Sturzenegger a nivel local.

La disputa por los vuelos

Según explicó Garate, existía una propuesta concreta para que Tres Arroyos recuperara vuelos comerciales luego de casi tres décadas sin conectividad aérea. Para avanzar, solo era necesario aprobar una ordenanza con cuestiones administrativas que habilitaran la operatoria.

En ese contexto, el municipio no solo acompañó la iniciativa, sino que buscó incentivar la llegada de la aerolínea mediante beneficios fiscales.

Pero el proyecto no prosperó. La sesión del Concejo Deliberante no pudo concretarse por falta de quórum, en una maniobra que el intendente atribuyó a los concejales de La Libertad Avanza y sus aliados.

El contraataque al ministro

En su respuesta, Garate dio vuelta el argumento del funcionario nacional: sostuvo que, mientras desde Nación se denuncian trabas al sector privado, en Tres Arroyos fue el propio espacio libertario el que bloqueó una oportunidad concreta de desarrollo.

“Hablan de libertad, de inversión y de acompañar al sector privado. Pero en Tres Arroyos hacen exactamente lo contrario”, remarcó.

Además, el intendente ironizó con el rol del ministro y le pidió mayor conocimiento de la realidad local antes de hacer acusaciones públicas.

De la “extorsión” a la interna política

El episodio dejó expuesta una tensión que va más allá de un caso puntual. Por un lado, el Gobierno nacional impulsa una agenda de desregulación que cuestiona el rol de los municipios en distintas habilitaciones. Por otro, desde el interior surgen reclamos por decisiones políticas que, en los hechos, terminan frenando iniciativas productivas.

En este caso, la polémica no solo giró en torno a una supuesta tasa que, según el municipio, nunca existió, sino que también puso en evidencia la interna política y las contradicciones entre el discurso nacional y la práctica de los libertarios en los municipios.

Mientras tanto, Tres Arroyos sigue sin vuelos.

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