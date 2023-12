Garate declaró la emergencia social y habitacional: “Entre todos reconstruiremos Tres Arroyos”

20 diciembre, 2023

El intendente Pablo Garate declaró la emergencia social y habitacional en el distrito. Así lo comunicó en la mañana de este miércoles al encabezar una conferencia de prensa del Comité de Crisis en la que se detalló el trabajo realizado por las distintas áreas municipales, instituciones y clubes de servicio ante el temporal que azotó el distrito. “Hemos asistido a más de 1300 familias”, afirmó el jefe comunal al tiempo que sostuvo que “entre todos reconstruiremos Tres Arroyos”.

Garate informó que se contabilizaron más de mil techos volados, 300 postes de luz caídos y otros 150 de Telefónica. “Hubo ráfagas de viento de 154 km/h. No hay registro de cuando pasó algo así”, afirmó.

“Asistimos con ayuda de la Provincia de Buenos Aires, que no ha alcanzado porque no damos abasto”, manifestó.

“Sabemos que todos la estamos pasando mal, pero les pedimos paciencia. Es una situación extraordinaria. El clima tampoco no nos da tregua”, lamentó.

“Nos encontramos con un municipio que no estaba totalmente preparado para una cuestión como esta y el esfuerzo que hicimos, seguramente con errores, lo fuimos haciendo a partir de la voluntad de todos los funcionarios de ponerse a la cabeza de toda esta situación con la ayuda de la comunidad”, señaló.

“Es necesario tomar conciencia que esto no terminó: hoy seguimos teniendo vecinos a la intemperie. Debemos atender cuestiones sociales muy complejas”, sostuvo.

“Vamos a seguir pidiendo a los vecinos, instituciones y empresas que nos ayuden. Quiero a gradecer a quienes nos están dando una mano porque nada alcanza. La situación es muy grave”, aseguró.

“Los recursos no alcanzan. Hemos firmado un decreto, en concordancia con el de la Provincia, declarando la emergencia social y habitacional en el distrito”, anunció.

Asimismo, manifestó que paulatinamente la ciudad se va recuperando en términos de mantenimiento urbano. “Es un orgullo lo que están haciendo los trabajadores municipales y el personal de la Cooperativa Eléctrica, Bomberos, Policía y Gendarmería”, destacó.

“Es una situación extraordinaria, esto no terminó y va a seguir unos días más. Tenemos una crisis social muy profunda”, advirtió.

Consideró que “Tres Arroyos se va a reconstruir solo si lo hacemos entre todos”.

Garate agradeció a la Provincia por la ayuda brindada, especialmente a los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Carli Bianco (Gobierno) y a la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez.

“Nación todavía no ha colaborado, estamos a la espera que entiendan que la situación es compleja y grave. Ya hicimos todos los trámites que nos pidieron. No lo necesita el intendente, es para los vecinos que la están pasando mal”, expresó.

Posteriormente, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate; el jefe de Bomberos Voluntarios, Maximiliano Llanos; la presidenta de CELTA, Marisa Mendiberri; el presidente del CAS Fortín Machado, Carlos Collazos, en representación de los clubes de servicio; el alférez Nicolás Guzmán Soto, jefe de Gendarmería; y el secretario de Seguridad, Juan Apolonio, valoraron el trabajo mancomunado y agradecieron a quienes ayudan.

Además, detallaron la activación del dispositivo de Defensa Civil que dio inicio durante la noche del sábado y se extendió durante los días posteriores.

Asimismo, desde la CELTA se indicó que hasta el momento se ha resuelto el 70% de los reclamos. Falta la zona rural. Los daños fueron cuantiosos y las pérdidas millonarias.

Sustracción de chapas: “Es algo que no tiene explicación”

Apolonio confirmó que el domingo a las 9 se recibió un llamado alertando que “gente estaba sustrayendo chapas que se habían volado, es algo que no tiene explicación”.

