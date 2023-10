Garate denuncia campaña sucia: “No se puede decir cualquier cosa por un voto”

17 octubre, 2023

El candidato a intendente de Unión por la Patria, Pablo Garate, advirtió sobre campaña sucia y expresó que “no se puede decir cualquier cosa por un voto”.

“Siento el respaldo incondicional de mi familia, a pesar de que nos han pasado un montón de cosas. Esta última semana me he sentido un poco triste porque empezamos a recibir agresiones, campaña sucia”, manifestó de visita en LU 24.

“En el último debate no la pase bien porque un candidato además de ser agresivo conmigo lo fue con mi padre que es una persona de 81 años, reconocida, que no participa de la política, que tuvo alguna vez un cargo de concejal y esa agresiones gratuitas son malas”, afirmó.

En ese sentido, reveló que “hace dos días estaba a las 11 de la noche en mi casa, en la cama, y recibí un video de campaña sucia, de cosas que se dicen que no son verdad, y también me pasó con un correo electrónico”.

“Nosotros hicimos campaña limpia, la de las propuestas para ver cómo solucionamos los problemas de nuestros vecinos y yo les pido a todos que sigamos en este camino demostrando que podemos ser mejores y dejar de lado estas cosas: en la política no vale todo”, subrayó.

Por otra parte, manifestó que “creemos en un sistema integrado de transporte público que involucre a colectivos, remises y taxis”.

Asimismo, comentó que tiene proyectos similares para la seguridad y salud.

“Voy a ser el líder de cuidar a nuestros vecinos”, aseguró y valoró a los adultos mayores. “Hay que trabajar fuertemente con la gente que está pasando esta etapa de su vida”, sostuvo.

“Tenemos que construir el Tres Arroyos del futuro: la universidad tiene que ser un sueño como comunidad, ponernos de acuerdo todos juntos pacíficamente sin peleas, sumando con proyectos colectivos. Dejemos de creer que por un voto podemos decir cualquier cosa. Tenemos que unirnos, es fundamental. Mi gobierno será amplio, no va a importar del lugar del que uno venga si aporta al desarrollo”, remarcó.

“Siento que la gente nos ve muy bien y algunos creen que solo con mentiras y agresiones pueden desprestigiarnos. Yo trabajo y le pongo el cuerpo a la tarea que me toca y ese es mi compromiso. Les pido que nos den una oportunidad porque sentimos que estamos preparados”, finalizó.

