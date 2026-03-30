Garate: “Después de mucho trabajo, logramos resolver el transporte para la Escuela Agraria N°1”

30 marzo, 2026 0

El intendente Pablo Garate confirmó que se resolvió el servicio de transporte para los estudiantes de la Escuela Secundaria Agraria N°1, ubicada entre Copetonas y Cascallares, luego de casi un año sin cobertura.

“Después de mucho trabajo y de muchas gestiones, pudimos destrabar esta situación y llevar una solución concreta a las familias”, señaló.

Durante este tiempo, el Municipio acompañó de manera permanente el proceso, aun tratándose de un servicio que corresponde a la órbita de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, se mantuvieron reuniones, se realizaron gestiones en La Plata con las autoridades del área y se trabajó para encontrar alternativas que permitieran avanzar, en articulación con el Consejo Escolar de Tres Arroyos y el gobierno provincial.

Además, se impulsaron llamados a licitación que no lograron concretarse ante la falta de oferentes, lo que dificultó aún más la resolución del problema.

“Sabíamos que no era un tema sencillo, pero también teníamos claro que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Por eso insistimos, gestionamos y acompañamos cada instancia hasta que finalmente se pudo resolver”, agregó Garate.

Con esta definición, se restablecerá el servicio y los estudiantes podrán retomar plenamente sus actividades en su establecimiento.

En este mismo proceso, también se logró garantizar el transporte para el CEC N° 802, dando respuesta a otra necesidad importante dentro del sistema educativo del distrito.

“Cuando hay un problema que afecta a nuestros chicos, hay que involucrarse y trabajar en todos los niveles hasta encontrar una solución”, concluyó.

El anuncio fue realizado junto al Director de Administración de Consejos Escolares, Martín Perez Muller, y al Director Provincial de Consejos Escolares y Coordinador Institucional de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Perrone, quienes acompañaron a las familias de la comunidad educativa en este paso importante para la institución.

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