Garate: “El despacho se firmó por mayoría, no por unanimidad”

29 diciembre, 2021

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, luego de la interrumpida Extraordinaria que se extenderá hasta el 4 de enero dijo a LU 24: “Nosotros después de la comunicación de la concejal Callegari se llega a esta situación donde el bloque de Juntos solicita un cuarto intermedio y se analizaron opciones de incremento en las tasas para poder consensuar la situación y en virtud que hay dos o tres propuestas dando vueltas, me parece bien extender el cuarto intermedio hasta el martes”.

Dijo que esta situación no presupone que se corte el diálogo interbloques, y afirmó que “se sigue hablando dado que el despacho salió por mayoría y que acompañaban el Presupuesto y no el incremento de tasas. No me corresponde analizar el cambio de postura de Juntos, creo que se podría haber hablado más en la Comisión, esto es lo que se intentó y presumíamos que iba a terminar mucho antes y con una aprobación por mayoría, veremos si podemos seguir avanzando en una propuesta consensuada”.

Garate dijo que “tengo mucho respeto por el concejal Groenenberg pero dijo cosas que no se reflejan en la realidad, el despacho estaba firmado por mayoría y si hubiéramos estado de acuerdo con el incremento en las tasas se hubiera firmado”. “El manifestó unanimidad, pero el despacho llega por mayoría”. Es una expresión diferente que la que se planteó el año pasado, se votó un presupuesto alternativo al que había consensuado el vecinalismo con Juntos por el Cambio”.

Dijo asimismo que el retiro de pedido de su licencia no tiene que ver con la decisión de pasar a cuarto intermedio, “fue un momento personal, vinculado al calendario de vacunación para viajar” y aclaró que “tampoco hay ninguna ruptura en mi bloque, y no tendría por qué haberla”.

