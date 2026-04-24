Garate en el acto oficial: “Vamos Tres Arroyos, vamos por más, pero todos juntos”

24 abril, 2026 79

Este viernes 24 de abril, en el escenario Juan Pesalaccia, se llevó a cabo el acto oficial conmemorativo de los 142º años cumplidos por la ciudad de Tres Arroyos.

Luego de entonar las estrofas del himno nacional, se realizaron los homenajes a la señora Inés González, como ciudadana destacada, y a Bruno Iñigo, el ciudadano más joven, último en nacer en la ciudad.

Posteriormente tomó la palabra el intendente Pablo Garate: “Tres Arroyos no para porque no puede parar, porque tenemos una comunidad hermosa y vecinos que están esperando que este Tres Arroyos no pare y resuelva los problemas. Los clubes contienen las cuestiones sociales, las escuelas hacen un trabajo impresionante, no para Tres Arroyos cuando no queda un solo vecino desamparado, su gente hace que no pare”.

Luego prosiguió “ser tresarroyense es un orgullo. Ante las situaciones difíciles trabajamos y nos unimos, para cuidar nuestra ciudad, para integrar las localidades”.

Para culminar, el jefe comunal, expresó que “hoy podemos festejar, responsable y austeramente, pero podemos festejar. Mi mensaje final es: vamos Tres Arroyos, vamos por más, vamos juntos. Feliz cumpleaños, Tres Arroyos”.

El acto cerró con el himno de Tres Arroyos, para dar lugar el inicio del desfile cívico.

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