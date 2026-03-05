Garate en la inauguración: “Esta es la Fiesta de toda la comunidad, cuidémosla” (audio)

5 marzo, 2026 6

En el marco de la inauguración de la 57º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo, el intendente municipal Pablo Garate dijo: “Hoy nos acompaña el clima que es muy importante, empezamos muy bien. Todos saben lo que significa esta Fiesta para todos nosotros, es la fiesta de nuestro pueblo, donde mostramos el potencial productivo de nuestro distrito”.

“Tendremos un montón de atractivos, con el escenario lleno de música para disfrutar en familia”.

Finalmente, en un breve discurso, Garate sostuvo: “Como es nuestra fiesta, cuidémosla, aprovechemos para que todo sea para disfrutar entre todos”.

La Apertura de los espectáculos estuvo a cargo del Vocal de Cámara y el Ballet.

Volver