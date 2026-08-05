Garate gestiona la creación del Gimnasio Municipal

5 agosto, 2026 119

El intendente Pablo Garate mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, donde continuó la gestión de un Gimnasio Municipal de Alto Rendimiento, proyecto que permitirá acompañar el crecimiento de los deportistas locales y complementar el Programa Municipal de Detección de Talentos y Alto Rendimiento que el Municipio viene desarrollando junto al profesor Martín “Peco” Segovia.

La iniciativa forma parte de una política pública que ya comenzó a implementarse con la detección de jóvenes talentos, el acompañamiento interdisciplinario de deportistas, la incorporación de profesionales especializados y la realización de jornadas de capacitación con referentes nacionales del deporte.

Además, Garate y Cardozo dialogaron sobre la continuidad y el fortalecimiento del programa de becas deportivas, una herramienta destinada a acompañar a los deportistas tresarroyenses que representan al distrito en competencias provinciales y nacionales.

Otro de los temas abordados fue el acompañamiento de la Provincia a la intensa agenda deportiva que tiene Tres Arroyos durante todo el año, con competencias de distintas disciplinas y concursos de pesca que convocan a participantes de diferentes puntos de la provincia y generan un importante movimiento deportivo, turístico y económico para el distrito.

“Creemos que el deporte también se desarrolla en el interior y que las oportunidades tienen que llegar a cada distrito. Por eso seguimos gestionando herramientas que nos permitan acompañar a nuestros deportistas, fortalecer la infraestructura deportiva y seguir impulsando eventos que posicionan a Tres Arroyos como una referencia en la provincia”, expresó el intendente.

Finalmente, Garate destacó que el objetivo es seguir consolidando una política deportiva sostenida en el tiempo, “basada en el acompañamiento a los clubes, los deportistas y las instituciones, entendiendo al deporte como una herramienta de desarrollo, inclusión y crecimiento para toda la comunidad”.

Volver