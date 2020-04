Garate insistió en la creación de un fondo de ayuda económica: “hay que tener un gesto contundente”

17 abril, 2020

El diputado provincial Pablo Garate aseguró que es fundamental cuidarse, sobre todo quienes tienen responsabilidades y por eso deben salir, y reconoció que la Cámara no ha resuelto el mecanismo para reunirse en una sesión aunque muchos legisladores se mantienen en contacto virtual permanente. Respecto de su rol en torno a los temas en discusión en la cuarentena, que pasan básicamente por la situación económica y el impacto social, Garate advirtió que “en una etapa como esta y en silencio, porque no me gusta hacer fotos en este momento de excepcionalidad y crisis, lo que hay que hacer es trabajar y aportar nuestro granito de arena.

Hemos ayudado a unas 600 familias y no alcanza porque vemos que hay situaciones muy urgentes; seguimos pensando cómo ayudarlos”. Y también rechazó que se especule políticamente con estos temas, al tiempo que reconoció el gesto del presidente del Concejo, Werner Nickel, que “me agradeció que aportara algunas ideas respecto de la seguridad”.

“Me preocupa mucho todo lo que va a pasar cuando termine la cuarentena y cuando pase la pandemia, porque si bien el presidente Alberto Fernández tomó todas las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, todas ellas tendrán consecuencias inevitables en la economía”, sostuvo el legislador. Respecto de la situación sanitaria, estimó que “todo cuanto tiene que ver con la salud, la enorme tarea del presidente ha permitido que todo el país esté en un buen estado respecto de la curva de infectados y demás, y en toda la Región Sanitaria I, que es a la que pertenece nuestro distrito y abarca 15 distritos con más de 500.000 habitantes, hay algo más de 20 casos en Bahía, uno en Dorrego y otro el nuestro, así que entiendo que estamos bien y hay que seguir cuidándose”.

Pero en relación a la situación del comercio, sostuvo que “hay mucha gente que hoy no tiene ingresos porque no puede abrir su local o porque no puede salir a trabajar en su oficio, por eso presentamos el proyecto de crear un fondo común para asistirlos, al que yo decidí donar, cuando se apruebe la ordenanza, destinar mis sueldos de abril y mayo como para empezar. Hace bastante tiempo, un comerciante me había dicho que estaba haciendo delivery pero, como están las cosas, cuando termine esto se vería obligado a cerrar. Por eso empecé a trabajar en este tema, porque entiendo que con el trabajo del sistema de salud y la Comisión Amigos del Hospital la cuestión sanitaria iba a funcionar bien, aunque siento que hay cosas que faltan pero las voy a plantear en el Comité de Emergencia porque no quiero que se piense que se usa políticamente. Pero los comerciantes y las pequeñas empresas son fuente de trabajo de mucha gente, y hay que dar una mano. Los concejales del Frente de Todos han decidido también dar un porcentaje de su dieta, y lo mismo hemos propuesto para todos los funcionarios. En este sentido hay que tener un gesto contundente y no especular”.

