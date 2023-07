Garate le contestó a los consejeros: “Hay que trabajar más y criticar menos”

Luego que los tres consejeros de Juntos por el Cambio difundieran este viernes un comunicado en el que repudiaban la presencia del precandidato a intendente por Unión por la Patria, Pablo Garate, en la entrega de netbooks realizada en la semana en curso, a través de LU 24, vino la contestación en la que sostuvo que “la verdadera grieta es entre los que se quejan de todos y los que hacemos, pero hay que saber que gracias al gobierno de la Provincia hemos conseguido mobiliario para las escuelas y a través de la Nación hemos traído la conectividad a la Escuela Secundaria y también libros, por lo que me sorprende mucho el planteo de quienes durante cuatro años privaron de darle conectividad a los chicos, y siento que la gente me reconoce claramente que todo el tiempo participo y recorro las escuelas tratando de dar una solución”.

“Creo que deberían estar preocupados por visitar escuelas donde los matafuegos están vencidos y esto es una clara responsabilidad del Consejo Escolar”, expresó.

“Hay que trabajar mas y criticar menos: estamos orgullosos que la gestión haya reconstituído la escuela 5, que haya hecho la secundaria nueva en Villa de las Américas, con la habilitación de Educación Física, la estatización de la secundaria de Claromecó, entre otras cosas; sabemos que falta, pero nos sentimos parte del proyecto que acompaña al gobernador para tratar de que las escuelas estén en mejores condiciones y estamos convencidos que en la etapa que viene vamos a hacer mejores escuelas en Tres Arroyos, pero hay que trabajar, trabajar y no quejarse tanto”, concluyó.



