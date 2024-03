Garate: “Los que atacan son como la vecina chusma que se queja, critica y no hace nada” (videos)

En respuesta a la difusión de un video por las redes sociales en los que se ataca a la gestión, Garate dijo que hizo una autodenuncia para que se investigue el tema y si hubo responsables se los castigue, pero si son falsas esas denuncias que también tengan su castigo.

“He recibido ataques permanentes llenos de odio, y tengo diferencias porque quien está de este lado defiende la dignidad del que trabaja, el CRESTA, tener mejores escuelas, los servicios p públicos para todos los vecinos, la cultura, el deporte y el valor integrador, todo eso lo vamos a defender, pero la mayor diferencia que tenemos es que cuando la comunidad sufre nosotros estábamos, y donde estaban los que critican seguramente tratando de sacar una tajada política; son como la vecina chusma que se queja, critica, mira a los demás pero por el barrio no hace nada; nosotros vamos a estar siempre para los vecinos, critíquennos generen discursos violentos pero no nos van a correr de lo que queremos; hace tres meses tenemos vecinos tirados esperando una prótesis en el hospital porque no reciben ayuda ni de PAMI ni de ANSES pero para hacer videítos si tienen tiempo; hay que trabajar, no venir dos horitas por día; no voy a gastar tiempo a personas pero voy a defender mi honorabilidad con trabajo y cercanía pero la agresividad será respondida por la vía que corresponda, no tengan dudas”, expresó.

