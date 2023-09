Garate: Me preocupa que no se hable del Tres Arroyos del futuro y se excusen en el “no se puede”

28 septiembre, 2023

Pablo Garate, candidato a intendente por Unión por la Patria, de visita en nuestros estudios, habló de sus propuestas y cómo llevará adelante su gestión municipal en caso de acceder por la voluntad popular.

Los resultados de las PASO mostraron que se quiere un cambio

Reflexionando sobre el resultado de las PASO se le consultó sobre cómo sumar votos de espacios que no accedieron a las ejecutivas, al respecto dijo: “yo no me pregunto por una cuestión que nuestros vecinos y vecinas tomaron la PASO de manera diferente a lo que será la elección nacional. La gente ahora elije entre cinco candidatos y como los votos no son de nadie, no nos preguntamos adonde van los votos de tal o cual, estamos convencidos que para llegar hay que tener propuestas claras para cada tema, y ahí es donde la gente podrá visualizar quién mejor lo representa. Lo que sí puedo decir es que los resultados de las PASO mostraron que se quiere un cambio, y la etapa que viene será diferente”.

Tres Arroyos del futuro

“Para mí es muy importante decir cómo se van a hacer las cosas que proponemos, hoy no se está hablando del Tres Arroyos del futuro, hay candidatos que hablan todo el tiempo de “no se puede” por diferentes causas, pero se olvidan que con esas respuestas no avanzamos nada.

Pienso un Tres Arroyos con universidad, con viviendas para todos los vecinos o al menos con un déficit habitacional muy bajo, que todos tengan sus servicios básicos de calidad, hablo de cloacas y agua, y si se puede gas para todos.

Me imagino una ciudad donde podamos vivir tranquilos, con espacios públicos que se puedan disfrutar, con seguridad, sin ruidos molestos.

Tenemos una enorme potencialidad, quiero que a las empresas del Parque Industrial y las que no son, las acompañemos desde el municipio para que se integren a Vaca muerta y el litio, que es el desarrollo del futuro sumado al sector agropecuario.

Salud

Continuando en la línea de lo que quiere para el futuro del distrito, Garate dijo: “también quiero que el servicio de salud se fortalezca, no podemos esperar por horas en la guardia del hospital, la guardia pediátrica se puede hacer es una cuestión de organización, no puede ser que las localidades no cuenten con un buen servicio de salud. A mí me pareció muy interesante el trabajo que se hizo durante la pandemia entre lo público y privado, pero se dejó de hacer. Hay muchas cosas para poner en práctica con el ejemplo de otros distritos.

Con el tema de los turnos hay que trabajar en una ampliación horaria, hay que tener recurso económico para dar prioridad a la salud. No es magia, es trabajar para tener recursos, por eso yo vengo diciendo, a pesar que algunos se ponen nerviosos, que hay que recortar los cargos políticos, no tiene que haber tantos cargos políticos en el municipio ni tantos amigos y familiares ocupándolos, se trata de mostrar una administración más ordenada y más austera, vamos a poder generar recursos que lleguen a los vecinos.

Transporte

Tres Arroyos tiene que tener transporte público urbano e interurbano entre las localidades, hay demanda y hay recorrido, y nosotros tenemos el proyecto concreto y real para darle solución.

También necesitamos el urbano pero hay que trabajarlo en un sistema integrado con los remises, no es una cosa o la otra, sino todos juntos. La gente también tiene que acostumbrarse al servicio. Me preocupa por ejemplo que el polo educativo está ubicado donde está y no haya un servicio de transporte.

Por otra parte me preocupa que las localidades no tengan un servicio de combis para la educación superior, un tercio de los chicos quieren venir a estudiar y no todos tienen las posibilidades de hacerlo.

Programa turístico

En todo nuestro distrito tenemos que desarrollar un programa turístico integrando a los residentes y que sea para todo el año, hay que trabajar de manera mancomunada y organizada y con visión de futuro. Y es importante decir que tipo de turismo queremos tener y trabajar también con un plan urbanístico para cada una de la localidades porque si no cada uno hace lo que quiere.

Seguridad

No hay política de seguridad, me preocupa que a veces sólo hable Cordiglia, al intendente le corresponde liderar la política de seguridad y eso voy a hacer, tenemos un plan de seguridad muy armado,

Vamos a gobernar en unidad con los vecinos y sumaremos personas valiosas de otros partidos, me vas a ver hablando con gente de diferentes espacios políticos, porque con sus aportes nos enriquecen en el plan de seguridad.

Emprendedores

Hay una enorme cantidad de emprendedores en nuestro distrito, y para ellos también tenemos una propuesta que es de acompañamiento, capacitación y apuntalamiento para sus actividades.

