Garate: “nuestro espacio consolidó su lugar en el corazón de la gente”

El diputado Pablo Garate aseguró que el Frente de Todos debe hacer “una profunda autocrítica” a nivel nacional y provincial, mientras destacó que el resultado obtenido por la fuerza a nivel local, con Julio Federico como el candidato más votado, está vinculado a que “los vecinos nos conocen, en la campaña no hicimos nada nuevo porque visitamos los barrios todo el año”.

“Nuestro espacio, que es de compromiso con los vecinos y trata de dar una mano, buscando dar la solución y admitiendo a veces que no se puede, consolidó un lugar en el corazón de la gente que se vio al momento de votar. Y a nivel general, tenemos que hacer una autocrítica porque se decidió votar otra cosa, quizá por lo que no hemos podido realizar, que es combatir la inflación, el desempleo, los efectos de la pandemia y algunas cosas puntuales que no me gustaron ni a mí ni al electorado: el presidente pidió disculpas públicas por una foto pero lo cierto es que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que tratar de dar el ejemplo permanentemente”, consideró Garate.

En su análisis, el diputado provincial próximo a finalizar su mandato estimó que “pasamos un año y medio muy difícil, hay una situación de cansancio en la gente y quizá por la pandemia, más allá incluso del gobierno, no está claro el horizonte hacia el que vamos como sociedad. Y el no ir a votar también es una expresión, más allá de que yo entiendo que hacerlo es una fortaleza de la democracia. Pero a veces la política en general no da respuestas, y en momentos como este la sociedad tal vez se siente sola”.

A nivel local, dijo Garate, lo que se buscó fue “cambiar esa lógica, sabemos que el resultado es de una PASO y hay que seguir pensando cómo aportamos nuestro granito de arena para que Tres Arroyos esté mucho mejor, pero es nuestro trabajo diario lo que aporta credibilidad ante los vecinos. De hecho no hicimos nada diferente en la campaña, porque todo el año visitamos los barrios y nos ponemos a disposición de la gente, por eso nos acompaña con este resultado.

Hay que cambiar lo que no está bien, dar señales de que vamos a un modelo de producción, de empleo, armar un programa económico integral que hable de cómo vamos a enfrentar la inflación, cómo trabajamos en conjunto con empresarios, comerciantes, y en Tres Arroyos tenemos propuestas para presentar sobre inseguridad, viviendas, servicios públicos. Recorremos los barrios y todavía hay gente sin agua, cloacas. Llueve y se vuelven intransitables los barrios, el centro… Recorremos las bocas de tormenta y vemos que hay un trabajo de servicios públicos que debería ser cotidiano y no se hace”, fustigó.

Con respecto al manejo local de la pandemia, Garate recordó que “el mensaje del doctor Guerra en sus audios era muy claro y los vecinos lo entendían, pero muchas veces las decisiones de las autoridades iban en otro sentido, y ahí finalmente no quedaba claro cuál era el camino a tomar”.

Finalmente, y tras mencionar que viajó a Buenos Aires en busca de soluciones al déficit habitacional en Tres Arroyos, que “se terminó la campaña y ahora hay que abocarse a que la gestión pública se reconcilie con los vecinos, esa es la clave. No se puede pedir a la sociedad que vote si no hay un proyecto claro para salir de esta difícil situación que estamos viviendo”.

