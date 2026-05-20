Garate y Bianco firmaron la incorporación de nueva carrera en CRESTA

20 mayo, 2026 426

Se incorpora la Diplomatura en Operación de Máquinas Agrícolas como una nueva carrera universitaria en el CRESTA, en Tres Arroyos.

En redes sociales, el Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco dio a conocer la novedad.

“Junto al intendente Pablo Garate acordamos el comienzo del dictado de la Diplomatura Universitaria en Operación de Máquinas Agrícolas, que estará a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora” dice Bianco y agrega que “la nueva carrera se pondrá en marcha este año en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos y brindará a los vecinos una oportunidad de formarse en un área de conocimiento clave para el desarrollo de la región.

En la firma del convenio nos acompañó nuestro subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Padin”, afirma el Ministro, y finalmente informa que “con Puentes seguimos ampliando la oferta académica para que cada vez más bonaerenses tengan la posibilidad de acceder a los estudios universitarios”.

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