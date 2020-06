Garate y el caso Wilson: “Al intendente le cuesta reconocer que se equivocó”

Martín Garate, presidente del Bloque de Todos en el Concejo Deliberante, en contacto con LU 24 se refirió al envío del Ejecutivo proponiendo a Julián Lamberti como delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó.

“Sube ahora un expediente proponiendo a una persona antes de designarla, y podría haber propuesto nuevamente a Billy Wilson; lo que nosotros no podemos hacer es ir en contra de la Ley Orgánica y lo que dice la Ordenanza, incluso si el Ejecutivo hubiera querido mantener a Billy Wilson podría haberlo propuesto ahora en esas condiciones, como corresponde, si viene la propuesta y viene en tiempo y forma, nosotros nos hubiéramos abstenido porque pretendemos otra forma de elegir los delegados, pero al Intendente le cuesta reconocer que se equivocó”, sostuvo.

“Respecto a la propuesta de Lamberti, yo no puedo opinar de Lamberti, con quien tengo buena relación, pero lo que creo que está haciendo el Ejecutivo es reconocer tácitamente que se equivocó con Wilson. Nosotros no podemos votar algo que es ilegal, y si ahora se sigue lo de Lamberti o de cualquier cosa, se hace todo de manera legal, creo que no habrá inconvenientes.

“Cordiglia expresó voluntarismo y desconocimiento”

En referencia a la interpelación llevada a cabo el viernes al secretario de Seguridad, Garate sostuvo: “Cordiglia lo que expresó es voluntarismo, y me llamó la atención la crítica a gestiones anteriores del mismo gobierno, cuando el pertenece al vecinalismo; yo le planteé el tema del infraestructura policial que no solo son los patrulleros sino la cuestión edilicia de las distintas fuerzas policiales, y estamos muy lejos de tener algo positivo y algún plan.

“Hay una falta total de dialogo con el Poder Judicial, es muy difícil cuando se trabaja así, la Justicia interviene con el hecho concreto pero lo que falla es la prevención y no puede el Secretario tener al menos contacto con los fiscales, hubo desconocimiento, se denunciaron casi 600 casos, con datos publicados por LU 24 y él habla de 12 casos de hechos producidos en la pandemia”.

“Ni hablar del programa de riesgo relacionado a Defensa Civil, creo que hay cosas a revertir que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, nosotros estamos muy lejos de poner palos en la rueda, se demostró con la actitud que tuvo el concejal Federico con la movida en Villa Italia, se podría haber usado políticamente y nosotros hicimos todo lo contrario”, argumentó finalmente.

