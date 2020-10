Garate y Gutiérrez aseguraron que el intendente puede cambiar de fase y anunciaron que gestionan el Detectar

23 octubre, 2020 Leido: 1367

Los concejales Martín Garate y Juan Gutiérrez anunciaron hoy el inicio de gestiones, ante la diputada María Laura Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja bonaerense, para que el Plan Detectar de diagnóstico de coronavirus llegue a Tres Arroyos. “Está muy cerca la temporada estival y la gran cantidad de personas infectadas y aisladas tiene que descender para que podamos tener una temporada en condiciones. El Ejecutivo estaba dudando, pero hablamos con autoridades de la Región Sanitaria I y nos dijeron que les parece muy bien, y a través del diputado Pablo Garate nos contactamos con Ramírez para que haga las gestiones. Entendemos que el programa ha dado muy buenos resultados en el AMBA, en barrios vulnerables, en Pinamar y algunos lugares de la costa”, dijo Martín Garate.

También advirtió que, tras reunirse primero con el secretario de Salud, doctor Gabriel Guerra, y luego con el intendente Carlos Sánchez, “es necesario que se tomen medidas porque la situación sanitaria está por desbordarse y no hay que resignarse a lo inevitable: hay cosas por hacer. De hecho el lunes le vamos a acercar una serie de propuestas que consideramos urgentes. Por eso también entendemos que es probable que la Provincia decida bajar de Fase 4 a Fase 3, a pesar de que es una facultad del intendente hacerlo, pero si no se hace control no va a tener sentido. Desde el Ejecutivo se entiende que la gente está cansada y es difícil lograr que cumpla, pero hace falta una campaña de difusión más masiva y más controles que no se están haciendo. Tenemos el 10% del distrito aislado y las camas de internación ocupadas en el 90%, con problemas en terapia intensiva”.

“No se pueden repetir situaciones como las de funcionarios que sugerían a la población no cumplir con lo dispuesto en las fases”, sostuvo Garate, y recordó que “le alcanzamos propuestas al intendente en marzo, algunas se cumplieron y otras no; ahora le volvimos a ofrecer propuestas y se mostró receptivo, pero entendemos que tiene que haber control y desalentar conductas contrarias a lo que indica cada fase. Nos quieren oponer la situación económica a la de salud, y un problema de salud también genera una cuestión económica. No se puede naturalizar lo que hace el virus”, argumentó.

El edil reconoció que la gente tiene que tomar responsabilidad, “pero esta crisis no se pasa con responsabilidad de la gente y frente a un Estado impasible; necesitamos un Estado más activo en el control y la concientización de la gente, no somos alarmistas sino realistas”.

Su compañero de bancada, Juan Gutiérrez, aseguró que “le hemos ofrecido ayuda al Ejecutivo y hemos tomado contacto con otras autoridades, incluso en la Provincia, pero pedimos firmeza ante esta situación de saturación sanitaria eventual. El cambio de fase no sirve si es un número, hay que tomar medidas y controlar y que la saturación del sistema no se convierta en un gran problema”.

