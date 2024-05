Garate y la reunión con Conte – Grand: “Tres Arroyos necesita el Juez de Garantías”

13 mayo, 2024

El intendente Pablo Garate habló este lunes con LU 24 y se refirió a la reunión mantenida con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte-Grand, en la que hizo hincapié en la designación del titular del Juzgado de Garantías local – hoy subrogado por un magistrado bahiense – y otros temas de agenda que cumplió en los últimos días.

Sobre la reunión mantenida con Conte – Grand, dijo al respecto que “se firmaron algunos convenios de colaboración para trabajar en conjunto; creemos que es necesario mejorar el servicio de justicia en términos de las políticas de seguridad por lo que se trabajó sobre acciones concretas, algunas que van a aparecer en los próximos días y también en las políticas de prevención que tienen que ver con la seguridad. Empezamos a trabajar con la policía para tener funcionarios de Tres Arroyos y ahora empezamos a trabajar con la Justicia”.

“He hablado con el Ministro de Justicia y con legisladores del Consejo de la Magistratura porque hoy lo que Tres Arroyos necesita es el Juez de Garantías, es lo prioritario para resolver ante una situación de un hecho delictivo que ha ocurrido; se lo pedí también al Gobernador para que trabajemos en ese sentido”, sostuvo Garate.

“Entendemos el con texto económico difícil porque los recursos de Nación no están viniendo, pero también tenemos que tener mayor presencia de la Justicia y la Policía en algunos lugares; venimos haciéndolo trabajando y articulando ahora también con la Fiscalía”, expresó y agregó: “estamos conscientes que pasan cosas, la cuestión de inseguridad no es una sensación, son cosas reales, es responsabilidad de la justicia, de la policía y también de la municipalidad por lo que necesitamos que nuestros vecinos vivan m as tranquilos, estamos trabajando en mejorar el centro de monitoreo, se licitaron algunos autos para tener mayor patrullaje, el pedido de los vecinos del centro de la ciudad que piden más presencia, todo el fin de semana se hacen controles, todas son acciones para recuperar la iniciativa en este tema, yo no le escapo a la responsabilidad pero entre todos tenemos que trabajar”.

La reunión con los comerciantes del centro

“Con los comerciantes del centro se habló de todo lo que tiene que ver con el comercio del centro, el contexto nacional que afecta a lo local, y también para mejorar el centro, transformarlo en un centro comercial a cielo abierto, es algo muy bueno, y generamos un espacio de diálogo para buscar soluciones a partir de sentarnos a hablar, hoy mismo a las 13:00 va a haber una reunión un poco más operativa, para empezar a plantear las acciones concretas: por ejemplo el 25 de Mayo todo el comercio del centro de la ciudad por lo menos va a embanderarse, vamos hacer algunas acciones para que la gente redescubra y se acerque más al centro de la ciudad, y como también hay actividad en los barrios, también vamos a trabajar juntos, para empezar a mejorar en el centro vidrieras, fachadas”, dijo.

“Nosotros entendemos y trabajamos con todas las instituciones, de hecho participaron dirigentes de la Cámara Económica y de hecho se habló del proyecto que se hizo a través de la Cámara y la CAME hace algunos años que nunca se hizo y creo que acompañado por la opinión de los comerciantes del centro vamos a empezar a trabajar”, aseguró.

Festejos en San Mayol: “Tenemos que visibilizar y generar el turismo rural”

“Estuve en San Mayol este domingo, fue una fiesta hermosa, y se nos ocurrieron algunas cosas para realizar a través de la subdelegación: me quedé dando unas vueltas para ver algunas casas, tenemos que hacer que todo el mundo lo vea; hay que generar, tenemos mucho turismo rural y tenemos que visibilizarlo”, dijo.

La reunión con Ferraresi

Sobre la reunión mantenida con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Garate dijo que “venimos hablando hace un tiempo, él nos ha ayudado mucho, empezamos a hablar por su experiencia en infraestructura escolar y a partir de su experiencia empezamos a hacer algunas obras fundamentalmente las que tuvieron que ver con el temporal; las hizo la municipalidad con personal municipal, y también fortaleciendo y trabajando en cuestiones relacionadas a viviendas, porque hemos presentado un proyecto en el ministerio de Hábitat de la Provincia para empezar a buscar alternativas, que es un plan de viviendas municipal, y estamos viendo la gestión del gobierno de Avellaneda que trabaja muy bien”, concluyó.

Volver