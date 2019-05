Garate y “Pity” Federico presentes en el acto de Massa por la unidad contra el gobierno de Macri

En el congreso del Frente Renovador que se realizó en Parque Norte, los dirigentes que responden a Sergio Massa habilitaron al ex intendente de Tigre a que negocie con el kirchnerismo un frente opositor para derrotar a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre. Así se desprendió del documento que se leyó luego de que tomaran el micrófono 26 dirigentes y antes de que cerrara el acto el ex jefe de Gabinete.



Allí estuvo el diputado provincial Pablo Garate, junto al concejal Julio “Pity” Federico. Ambos participaron del encuentro y se mostraron contentos con las palabras de Massa.

Garate habló con LU 24 y contó que “la idea es sentarnos en una misma con dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, él convocó a la gente a salir del fracaso del gobierno de Macri, creo que tuvo dos o tres cosas muy acertadas”.

“Los políticos tienen que salir del individualismo, esto de que esté dispuesto a empujar el carro habla de la necesidad de la construcción de algo mucho más amplio y que de alguna manera se ponga énfasis en cómo vamos a gobernar”, explicó.

“Trabajo en conjunto”

“Hemos empezado a trabajar en conjunto, intentar que el Frente Renovador vaya hacia una coalición más amplia, hemos tomado una decisión de abrirnos al peronismo para concretar la unidad”, sostuvo Garate, al tiempo que agregó que “no creo en las antinomias, si creo que hay diferencias y las puede haber y va a seguir habiendo, pero es necesario la construcción, hay que dejar de creerse individualista, dejar las ambiciones de lado y poner el granito de arena para salir del fracaso del gobierno de Mauricio Macri”

“Empujar el carro”

“La división de la oposición favorece claramente a que el gobierno de Mauricio Macri continuara, de esto se sale entre todos indiscutiblemente. Argentina necesita una coalición que le de futuro a la gente, estamos en la construcción de lo nuevo, no vamos por una restauración”, manifestó el diputado.

“Lo que más me gustó de Sergio Massa es decir que está para empujar el carro”, indicó.

“La gente se equivoca, nos equivocamos, por eso tenemos que cambiar las cosas que hicimos mal, mirando para adelante a partir de los errores y la autocrítica hay que salir adelante. El país está muy mal y la dirigencia política se tiene que poner los pantalones largos”, sostuvo.

Candidatos

Además Garate explicó que “me parece que Alberto Fernández significa un poco el planteo de Sergio Massa de hoy, el momento hace que necesitemos juntarnos para salir adelante, no hay que hablar tanto de nombres, nosotros estamos con la necesidad de construir. Los nombres siempre dividen”.

“Poner nombre de candidato nos parecería una falta de respeto para otros compañeros”, sentenció.