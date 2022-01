Garate y su mirada sobre varios temas locales: “nunca me verán en un cargo sin hacer nada”

El Frente Renovador de la Sexta Sección se reunirá el sábado 29 de enero, y el dirigente Pablo Garate, que recientemente cumplió su mandato como diputado provincial, gestionará con Sergio Massa la posibilidad de que participe junto a funcionarios y figuras relevantes de ese espacio político. No dio precisiones, en tanto, respecto a las versiones que indicaban que había declinado el ofrecimiento de cargos a nivel nacional. Y fue muy crítico respecto de la gestión vecinalista en lo sanitario y la problemática del abastecimiento de agua. “Sigo preocupado porque con tan altas temperaturas, me llegan reclamos de cantidad de vecinos que no tienen agua.

Porque aunque uno no tenga un cargo, yo voy a seguir involucrado en ayudar a los tresarroyenses; a veces toca desde un lugar de responsabilidad, otras como un ciudadano común. Y esas son dos cosas que me preocupan: el agua y la situación sanitaria. Lo veo al doctor Guerra diciendo que ciertas reuniones son perjudiciales, y luego el Municipio las habilita, cuando tendría que haber una sola estrategia: no funcionarios hablando casi en contrasentido entre ellos. En la etapa anterior de la pandemia, eran mejores los números nuestros a los de Punta Alta, un lugar que se puede comparar con Tres Arroyos, y hoy es al revés. Son datos indicativos, pero es importante tenerlos en cuenta”, advirtió.

El ahora exdiputado advirtió, en tanto, que su próxima tarea “tendrá un fuerte involucramiento con Tres Arroyos y sus problemáticas, incluso de la región, porque entiendo que muchas cosas que pasan en el interior de la Provincia no están en la agenda de los gobiernos nacional y provincial. De sumarme a alguna tarea, sería únicamente para buscar respuestas a esos temas, nunca me verán ‘calentando el banco’, en un cargo sin hacer nada. En mis ocho años como diputado di todo”.

Proyectos del FR

“Han pasado dos años muy complejos y es necesario que, extremando los cuidados, la vida siga, y por eso también pensamos en hacer esta reunión, porque además hay que trabajar en impulsar la actividad económica, generar empleo, entre otras cuestiones”, sostuvo Garate respecto de la reunión del Frente Renovador. Y en relación con la fuerza política y su proyección local, el dirigente aseguró que “estamos trabajando sobre seguridad, vivienda, temas de campaña de Pity como la necesidad de generar empleo en articulación con empresas privadas, y gestionamos la presencia del secretario de Vivienda y Habitat en el marco del programa Casa Propia para mañana, y también abordamos la cuestión de la salud”.

“Hay un par de temas que serían un despegue para Tres Arroyos, y tienen que ver con el Parque Industrial, el CRESTA, relacionados con algunos nichos de desarrollo tecnológico que apuntan a lo educativo y a lo productivo industrial. En eso queremos trabajar”, concluyó.

