Garate ya está en La Plata para la cumbre de intendentes con el Gobernador mañana

25 marzo, 2026 0

En medio de un contexto económico cada vez más complejo para el estado bonaerense, el gobernador citó a los 135 intendentes bonaerenses a un encuentro en La Plata para poner en común la situación financiera que atraviesan cada uno de los municipios.

La reunión se llevará a cabo este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la casa de Gobierno y contará con la participación de jefes comunales de todos los espacios políticos. El foco estará puesto en el impacto de las medidas económicas impulsadas por el gobierno nacional en la actividad

Según se adelantó, durante el encuentro se buscará construir un diagnóstico compartido sobre el estado de las cuentas públicas y las dificultades que vienen manifestando varios intendentes ante la caída de ingresos y la presión sobre las arcas municipales.

Uno de los ejes centrales será el reclamo de la Provincia a Nación por una deuda millonaria vinculada a distintos conceptos, entre ellos fondos coparticipables, obras públicas paralizadas .y programas que dejaron de ejecutarse.

Desde el Ejecutivo bonaerense advierten que esta situación repercute de manera directa en los distritos.

La exposición técnica estará a cargo de funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de Producción, Augusto Costa, quienes detallarán el impacto del actual esquema económico en la actividad y el empleo.

El encuentro se da además en un escenario de tensión institucional, marcado por la reciente audiencia en la Corte Suprema por la interrupción de transferencias vinculadas al financiamiento previsional, otro de los puntos que la Provincia incluyó dentro de sus reclamos a la administración nacional.

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