García: “Seguimos apoyando el proyecto del Frigorífico Anselmo”

3 marzo, 2024

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Carne, Néstor García, expresó el apoyo de la entidad gremial a la labor de los nuevos propietarios de Frigorífico Anselmo, ante el difícil momento económico, y también brindó detalles de la paritaria para los próximos meses.

García dijo que “ Anselmo,que ha pasado por tantas trabas, por tantas malas, tiene a sus empleados trabajando y no hubo despidos. Tal vez no como todos quisiéramos, al cien por ciento de su producción, ha tenido un cambio sustancial en su estructura interna, uno sabe que hoy se hace muy difícil la venta, hay una caída del consumo, pero hemos hablado con el nuevo inversor del frigorífico, de la República Checa, y el tiene todas las ganas de seguir trabajando por lo que obviamente nosotros vamos a seguir apoyando este proyecto, se mantiene el número de empleados, y tenemos la esperanza que esto cambie, que levante la producción”.

“Hoy se están faenando corderos que van para exportación, y también para ventas en el sur y carnicerías se están elaborando las reses, pero a medias, nunca se ha llegado al cien por ciento en la producción; se está trabajando asimismo para conseguir permisos para una nueva exportación pero los destinos dan una ganancia hoy es menos que en el mercado local y para mantenerse buscan el mercado interno pero lo que sucede es que los grandes frigoríficos tiran el remanente de la exportación al mercado interno y perjudican a los frigoríficos chicos, pero los trabajadores siempre hemos salido adelante”.

La paritaria

Respecto a la actividad sindical, García explicó que “a veces hemos tenido que condonar desde el Sindicato algunas deudas que han tenido los empleadores, pero por el momento venimos bien, hablo en general no de una empresa en particular; los empleados siguen siendo los mismo salvo algún caso puntual pero no por reducción de personal, y hemos asimismo tenido una paritaria que para enero representó 150.000 pesos no remunerativos, para febrero con respecto al mes de enero un aumento del 26.8% y marzo va a venir con un aumento del 13.8% respecto a febrero, con un sueldo bruto de más de 600 mil pesos en el básico”.

La realidad es que los frigoríficos de la zona en los que nosotros tenemos injerencia vienen trabajando bien, viendo la realidad que estamos viviendo en el país que por ahí algunos medios son parciales, o están para un lado o están para el otro, no están para informar sino para brindar opinión y siempre lo hacen para un solo lado”.

