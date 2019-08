García sobre el conflicto con el Frigorífico Anselmo: “Confiamos en que habrá otra actitud. Sin amenazas y sin tomar represalias”

El responsable del Sindicato de Trabajadores de la Carne en Tres Arroyos, Néstor García, dialogó con LU24 luego de participar ayer de la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la que se llegara a un acuerdo para que Frigorífico Anselmo salde sus deudas con los trabajadores de la firma. Manifestó la preocupación del gremio por la falta de trabajo y producción en la empresa y confirmó la posibilidad de que la firma sea proveedor de la Provincia para el sistema penitenciario, aunque anticipó que aún no se habrían registrado envíos como se estimaba.



“Llevamos esto al ámbito del Ministerio que es donde debemos discutirlo. Se discutieron varios puntos. Creo que vamos a tener que monitorear por 30 días el cumplimiento de lo que se ha pactado, y en caso de no hacerlo, nos llevaría nuevamente a un replanteo de cómo seguir la relación con la empresa”, sostuvo García.

Cabe aclarar, que la empresas en el transcurso de 30 días, debe regularizar el aguinaldo y quincena adeudados, y lo relativo a la que debe saldar de ART y aportes a la Federación de Trabajadores de la Carne y el Sindicato de la Carne.

“Hoy no hay nada en la empresa. Por eso la preocupación de la gente; no se trabaja como se debería trabajar. Por eso vemos con mucha preocupación la falta de trabajo, porque con promesas no se vive. Además, se han dicho un montón de cosas de la empresa, pero fehacientemente no pudimos comprobar nada, dicen que tienen otros frigoríficos, pero la gente espera los animales para poder trabajar”, señaló García esta mañana.

Además, según manifestó, la empresa habría ganado una licitación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para suministrarle 400 gramos de carne por día por preso, “pero ya debería haber salido la primera carga la semana pasada; vinieron los camiones, pero supuestamente según se dice se habrían vuelto sin carga o si lo hicieron o no, no se sabe. Hasta ayer teníamos la relación cortada con la empresa, hablamos para destrabarlo y ayer recién nos encontramos. Las actitudes hay que cambiarlas, porque si no, esto no llega a buen puerto. Confiamos en que habrá otra actitud, sin amenazas y sin tomar represalias y sino veremos como continuamos. Solo nos interesan las 150 familias”.