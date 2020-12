Garcimuño, de Amigos del Hospital: “Es una irresponsabilidad increíble, leer estas cosas duele mucho”

El tesorero de la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, Sergio Garcimuño, salió al cruce de las expresiones vertidas por el Secretario del Concejo Deliberante en redes sociales respecto a la adquisición del tubo del tomógrafo y consideró que “es una irresponsabilidad increíble, leer una cosa de estas duele mucho”. Asimismo, explicó cómo fue el proceso para la compra.

En diálogo con LU 24 dejó en claro que la “Comisión Amigos desde un principio manifestó su preocupación por el tema de que el tomógrafo no funcionaba. En ese momento no hubo una respuesta política importante que nos hubiera apoyado en nuestro requerimiento sino seguramente ni siquiera hubiera llevado el tiempo que llevó haber dejado a Tres Arroyos sin la posibilidad del tomógrafo. Con esto me refiero a la gente que sale ahora a hablar como a todo el mundo. Era una necesidad imperiosa. En algún momento Tres Arroyos no tuvo tomógrafo porque ni siquiera el sanatorio lo tenía”.

Además, repasó que “se hicieron gestiones a nivel provincial y demás, y no se pudo conseguir. Entonces, se encaró desde la propia Comisión Amigos. Hablamos con las autoridades del Hospital y no se podía hacerle frente. De alguna manera se decidió comprarlo igual. Y en ese momento Comisión de Amigos hizo un aporte de $ 2.790.000. El tubo sale $6.700.000 aproximadamente”.

A partir de ahí, dijo que “recibimos dinero de donaciones que han hecho a partir de funcionarios del Movimiento Vecinal, con el objeto de que fuera aplicado al pago de lo que resta de la lámpara del tomógrafo”.

“Se está pagando en cuotas y seguramente en algún momento nosotros vamos a cancelar y recuperaremos lo que se ha puesto”, puntualizó.

Garcimuño también recordó que oportunamente se llevó a cabo una campaña ante la situación de pandemia en la que “población respondió de una manera increíble. Tal es así que al día de hoy hay gente que todavía todos los meses pone la cuota de 2 mil pesos o de 8 mil pesos, en otros casos, que ha quedado enganchada como si esto fuera un plan y sin decirnos nada deposita esos dineros en nuestra cuenta. Eso nos permitió a nosotros recaudar una cantidad importante que ha sido volcado en su totalidad y mucho más para el Hospital, inclusive se han seguido haciendo obras, como lo último que se realizó que fue el aporte de materiales para la nueva farmacia y el Municipio se hizo cargo de la construcción”.

“Queda bronca”

“Lo que queda es bronca, que se toque a alguien, en este caso como se hizo con nombre y apellido es una irresponsabilidad increíble de gente que yo no la conozco, no puedo decir nada de esta persona que es el Secretario del Concejo Deliberante”, afirmó.

“Hay determinadas cosas que hay que respetarlas sobre todo cuando hay gente que pone todo por la comunidad, como es el caso de “Coco” (Galilea), que todo el mundo lo conoce. Simplemente que alguien lo mencione en esta situación realmente me parece una irresponsabilidad tremenda. De repente leer una cosa de estas duele mucho”, finalizó Garcimuño.

Cabe señalar que en Facebook, Garrido analiza aspectos del Presupuesto 2021, en los que, en un punto puso en duda la adquisición del tubo del tomógrafo para el Hospital Pirovano.

“La tasa de salud aumentará un 100%, el presupuesto del Ente de Salud aumenta considerablemente y a su vez se reciben millones de pesos en donaciones, caso emblemático es el del tubo del tomógrafo, que según Galilea lo donó la Comisión Amigos del Hospital y según San Román lo donó el MV (o alguien miente o faltan 7 millones de pesos)”, cuestiona.

