Garcimuño: el relevamiento catastral tiene sentido recaudatorio y de orden

21 enero, 2024

Sergio Garcimuño, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Tres Arroyos, visitó LU 24 y se refirió a lo dispuesto desde el Ejecutivo respecto al relevamiento catastral que se inició en las localidades balnearias y que luego llegará a la ciudad cabecera.

“Nos pusimos de acuerdo con el señor intendente de ordenar el registro catastral, que tiene dos objetivos, uno que tiene que ver con mantener actualizada la titularidad de los inmuebles y también con los cambios que se dan en los mismos, es obligatorio declarar las reformas o las construcciones nuevas, y hay certezas en lo que tiene registrado la Municipalidad y lo que existe no es tal, por lo que empezamos en las playas porque es el momento en que está la gente, por lo que preparamos para hacerlo en 45 días en Balneario Orense, Claromecó-Dunamar y Balneario Reta”.

“Lo que estamos haciendo es mirar si coincide el plano con lo que nosotros tenemos, y si hay población para conocer datos del titular, y otro tipo de situaciones que hacen para la economía del contribuyente, para obtener un sistema más actualizado de datos, para que nos informe un domicilio electrónico, ya que muchas veces la factura de papel no llega, y estamos invirtiendo un monto importante, por lo que daremos un diez por ciento de descuento a los usuarios a través del portal que tiene la Municipalidad, es para todo el partido de Tres Arroyos”, sostuvo.

“En el fondo tendrá carácter económico”

“Esto es un trabajo de largo plazo; le vamos a decir a la persona si el inmueble tiene deuda con varias posibilidades para poder arreglarla. En el fondo va a tener un carácter económico pero el valor que tiene es poder actualizar el catastro y que sea real, que identifica en cada parcela si es baldío, si hay una mejora o una construcción”, manifestó.

La baja cobrabilidad: se evaden pagos de autos municipalizados y servicios sanitarios

Uno de los grandes problemas es la cobrabilidad actual de las tasas y de algunos impuestos que llaman mucho la atención, como el pago de las patentes de vehículos municipalizados, hay 12.549 empadronados y pagaron 549 el año pasado, es una vergüenza, no paga nadie, al igual que en servicios sanitarios; yo no le voy a hacer juicio a los vecinos para cobrarles, vamos a hablar y si no resulta usaremos herramientas mucho más modernas, donde está la información de que uno está debiendo las tasas que se comparte con los bancos. En algunos casos se recauda entre el 20 y el 35 por ciento con excepción de la parte vial que es lo que debería ser y se cobra prácticamente todo”, afirmó.

Volver