Garcimuño explicó cómo se logró el superávit en las arcas municipales

9 abril, 2025

El Secretario de Hacienda, Sergio Garcimuño se refirió al superávit de $ 103 millones, con el que cerró el Ejercicio 2024 de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El funcionario explicó en una primera introducción que “cuando hablamos de superávit o déficit, mostramos simplemente una ecuación financiera lo que significa en este caso que hubo muchos más ingresos que egresos; hay distintas formas de lograrlo, por poner un ejemplo: si uno tiene que bajar de peso tiene que cortarse un brazo lo va a lograr, pero eso ocasionará mayores problemas”.

“Lo importante es que se hizo sin renunciar a ningún tipo de actividad e incluso haciendo cosas que no estaban presupuestadas” dijo y enumeró: “las 40 cuadras de asfalto; se terminó el Conservatorio de Música – si bien ahí hubo fondos del Financiamiento Educativo; se hizo la Pileta Municipal; se remodeló la Colonia de Vacaciones Félix Larsen de Claromecó, algo importante para Tres Arroyos para que puedan que mucha gente de la ciudad pudiera pasar las vacaciones en ese lugar, las obras de gas en las localidades, esas fueron obras que no estaban presupuestadas y se pudieron hacer con los recursos que recibió el municipio, tanto en el orden municipal como provincial y como dato de la realidad muy importante es que prácticamente no se recibió ningún peso de Nación, lo que fue planteado por el intendente al inaugurar las sesiones en el Concejo Deliberante, cuando dijo que “de cada millón de pesos que recibió Tres Arroyos solamente 80 mil pesos fueron de la Nación”.

“Hay que ver cómo se consigue el superávit, porque si uno consigue el superávit sin aumentar el sueldo de los empleados es una situación; si se logra mantener es otra y si se logra mejorarlo es otra por lo que es importante destacarlo, no es un dato menor para explicar cómo se lo logró, también atendiendo a lo que son las tasas y además por el tema de la inflación hay que saber lo que está pasando, y desde el Municipio apuntamos a recuperar la productividad, hacerlo más eficiente y hacer muchas más cosas, eso es lo que da ganas de desarrollar el trabajo”, aseguró.

“Tenemos que poner en contexto la situación porque el superávit se puede lograr dejando de lado un montón de cosas sin pagar o sin hacer”, dijo.

“Hemos propuesto que los fondos que sobraron se agreguen al Centro Municipal de Salud que es el lugar donde hay más problemas a pesar de que el Municipio hizo llegar más fondos que lo presupuestado pero hay mucho por hacer para que las cuentas se puedan equilibrar en ese lugar”, concluyó.

Una de las cuestiones muy importantes que nos tocó afrontar en 2023 es que tenía muy afectado los ingresos de los trabajadores municipales: por ejemplo si fijamos una base de una persona que ganaba cien pesos sumando todos los aumentos que tuvo por la inflación se le generaba actualmente a cuarenta y dos, por lo que no recuperamos de 42 cien llegamos a los cien pero llegamos a los setenta por lo que también este año se ha hecho el esfuerzo en enero para poder seguir recuperando el salario”.

También tuvimos que afrontar una situación delicada para reparar las maquinarias y poner en marcha rápidamente al municipio; hubo cuatro o cinco cuestiones importantes que se pudieron hacer, no apuntamos mucho para atrás sino que nos pusimos a trabajar para que el Municipio esté cerca de la gente y se pudo hacer”.

