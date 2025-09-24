Garcimuño va al Concejo a la reunión extraordinaria de Hacienda

24 septiembre, 2025 0

El secretario de Hacienda municipal, Sergio Garcimuño, participará este viernes, desde las 10:30 , de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda que se desarrollará en el Honorable Concejo Deliberante.

Durante la reunión, el funcionario expondrá sobre la revisión de los recursos municipales, un proceso que ya había quedado estipulado en el marco de la aprobación de las Ordenanzas de Presupuesto y Fiscal e Impositiva, sancionadas por concejales oficialistas y opositores en diciembre de 2024.

Desde el Departamento Ejecutivo se remarca la presencia continua en el Concejo Deliberante, con el objetivo de garantizar transparencia en la gestión y generar ámbitos donde los concejales puedan realizar todas las preguntas necesarias.

Estos espacios se consideran fundamentales para seguir trabajando en conjunto por el desarrollo del distrito.

Volver