Gargaglione acompañó a organizadores y habló de avances en el Balneario

16 febrero, 2025

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione se hizo presente en el concurso de Marlín, y dijo que “nuestra intención es acompañar al club porque siempre tiene un plus y nos visita mucha gente que si no es por la pesca no viene, por lo que estamos felices que nos acompañen pescadores y que se animen luego a volver”.

Avances

Sobre el progreso del Balneario, el jefe comunal expresó: “seguimos con el crecimiento ordenado, hay obras de lo privado y de lo público, esperemos que sigan porque la situación no es la mejor, pero con una muy buena administración es posible: Aguas del Pinar está lleno, pareciera que hubiese un microclima y nos enorgullece que hayamos podido hacer esa obra que tiene un salto de calidad y complementa al mar y aunque no lo complemente hay gente que elije ir a la pileta; estamos bien y seguimos creciendo, pero siempre ordenadamente”.

Tenemos visitas de distintas provincias lo que demuestra el auge tremendo que tiene el Balneario, y también la función social de la Colonia de Vacaciones con contingentes de distintas localidades; estamos bien de gastronomía, creciendo, todo va como en sintonía”.

En lo que hace a la obra pública, Gargaglione se refirió al camino que une a la ruta 72 con el Balneario, y dijo “estamos pensando a pensar en un proyecto que pueda ser plasmado para asfaltarlo, tenemos que hacer el proyecto para poder hacerlo, sea en nuestra administración o en la otra, y también tenemos pensado hacer un parque fotovoltaico para la provisión de energía”.

“En estos últimos diez años, la villa ha tenido un salto de calidad, hoy es otra”, finalizó.

