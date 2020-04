Gargaglione advierte que sin asistencia, no podrá pagar salarios

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, explicó la difícil situación financiera que atraviesan las comunas, y aseveró que “los intendentes estamos muy preocupados por cuidar nuestra población”.



Sobre las medidas tomadas, el jefe comunal de Juntos por el Cambio aseveró que se encuentran realizando controles en los ingresos de la ciudad, “tratando de evitar que entre alguien que esté contagiado”. Además, adelantó que van a poner en marcha la prueba del olfato en los próximos días. Cabe recordar que la Organización Mundial de Salud sumó como síntomas del Covid-19 a la pérdida de olfato y gusto.

En diálogo con La Quinta Digital, Gargaglione aseveró que el pedido de asistencia social desde el inicio del aislamiento “ha aumentado en un 30%”, ya que “de lo que se asistía que eran 300 familias, hoy estamos en 400”.

“Puede haber alguna actividad que se puede manejar con delivery o por internet pero que no haya circulación en la ciudad, por supuesto nada de entrada de personas de afuera”, aseveró el jefe comunal a este medio cuando fue consultado sobre la posibilidad de flexibilizar el aislamiento obligatorio y preventivo en ese distrito.

“Los intendentes estamos muy preocupados por cuidar nuestra población y eso hace que los recursos se optimicen”, afirmó Gargaglione, y agregó que en el distrito se ha invertido en la compra de un respirador para sumar al sistema de salud y cuidar a futuros infectados de Covid-19.

“Estamos muy preocupados por la parte económica, si no tenemos asistencia del gobierno nacional y la Provincia no podemos afrontar los compromisos”, se sinceró el jefe comunal, quien además advirtió que “los intendentes no podemos emitir moneda”, con lo cual dependen de las administraciones encabezadas por Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Finalmente, Miguel Gargaglione dijo que “hay que buscarle una solución”, a la situación compleja que atraviesan los municipios en esta situación compleja que repercute también en las administraciones nacional y provincial.

