Gargaglione anunció la licitación del parque fotovoltaico en Balneario San Cayetano

10 abril, 2025

El intendente municipal de San Cayetano, Miguel Gargaglione se reintegró a sus funciones luego de un período vacacional y habló con LU 24 para realizar un balance de la temporada, anunció el próximo llamado a licitación del parque fotovoltaico para mejorar la provisión de energía en el Balneario, y también se refirió a lo que viene en el año electoral, considerando que “es la cuarta elección que afrontamos desde que estamos en gestión”.

Sobre lo que fue el desarrollo de la temporada de verano 2024/2025 en Balneario San Cayetano, el jefe comunal afirmó que “estamos muy contentos pero creo que no ayudó mucho el tiempo para el sector de camping, pero más allá de eso fue de buena a muy buena tanto en la costa como en los piletones Aguas del Pinar que permiten estar en un lugar de excelencia con el servicio de la confitería que se incorporó esta temporada, lo que hace que el turista que viene de distintos lugares del país quiera volver; se está promocionando todo en las redes y eso ayuda”.

“Nosotros programamos para el año que viene, pero tenemos que ponernos en contexto actual que es una situación compleja para mantener un flujo como venimos hasta ahora, puede venir alguna inversión, y estamos a días de licitar el nuevo parque fotovoltaico que nos va a favorecer a futuro, y lo que significa tener una energía limpia; ya tenemos el lugar predeterminado y el asesoramiento de la cooperativa eléctrica local y la Usina de Tandil, pero tenemos que pasar este año porque es un año electoral; la cosecha fina fue de regular a buena y estamos esperanzados en la gruesa, y si nos acompaña la temperatura una vez mas vamos a tener las dos buenas”, relató.

Elecciones: “es la cuarta vez desde que estamos en gestión”

En el aspecto político y en el marco de las elecciones legislativas, Gargaglione habló de que es “la cuarta vez electoral desde que estamos en la gestión” y resaltó “la importancia de mantener la mayoría en el Concejo Deliberante” y los logros obtenidos, destacando a su vez un nuevo cierre del ejercicio con superávit, al consignar que “ya sabemos lo que es, sabemos que las cuentas tienen que cerrar, somos conscientes que el Estado debe estar presente cuando es necesario para que la gente viva cada vez mejor”.

“Está todo muy confuso, no sólo le pasa al radicalismo, le pasa al justicialismo y al PRO, hay gente que quiere estar con La Libertad Avanza y gente que no; la grieta no nos cierra, y también lo vemos dentro del radicalismo, nosotros hemos transformado para bien a San Cayetano, pero seguro que podríamos haber hecho más cosas”, concluyó.

