Gargaglione: “Aportamos hormigón para la alcantarilla de Ruta 228”

15 mayo, 2026 55

San Cayetano recibió 250 milímetros en el transcurso de la ciclogénesis en la ciudad cabecera y 200 en el Balneario, por lo que el distrito se encuentra “recuperándose de las situaciones producidas, aunque también recibimos el caudal de agua de distritos vecinos”, según dijo el intendente Miguel Gargaglione a LU 24, quien anticipó que enviarán material de descarte de hormigón para hacer las bases de una nueva alcantarilla en Ruta 228 mientras se decide la realización de un by -pass alternativo para permitir la circulación nuevamente por esa vía de tránsito.

Luego de la reunión mantenida con integrantes de Vialidad junto al intendente de Necochea Arturo Rojas, este jueves Gargaglione dijo que “a la alcantarilla la socavó, se la llevó el agua, es por eso que está cortado el tránsito, está todo bajo agua, y para hacer un by-pass se necesita material rústico, como el hormigón, y en la reunión yo les dije que nosotros tenemos de demolición para hacer la base, que es el único material que no se va a llevar el agua, y luego hacer la base de tosca, colocar unos caños para que pase el agua, por lo que tengo que decirles que el tránsito no se va a habilitar hasta que Vialidad haga esos trabajos y será para transporte liviano.

Aquel que va para Necochea o Mar del Plata no puede pasar por ahí, por el bien de los vehículos, transportistas, en estos momentos no se puede circular. Hemos evaluado qué tipo de tránsito podrá pasar una vez hecho el by-pass, pero no se puede trabajar sobre una base actualmente porque es todo barro; eso tendría que secar, pero estamos en períodos de invierno, y si bien el agua se fue ,el barro no permite poder trabajar en esa alternativa.”, agregó

Lo que decide Vialidad en definitiva es lo más coherente y lo más rápido”, sostuvo Gargaglione y amplió que “para ir a Puerto Quequén desde Tres Arroyos debe hacerlo por Ruta 3, porque el camino alternativo San Cayetano Defferrari -La Dulce, que va a dar a la ruta que une Juárez con Necochea no está en condiciones; a nosotros nos pasa en Energía donde están pasando camionetas, pero hay cortes, y no se puede transitar, hoy no es posible el tránsito”.

Quien sale de Tres Arroyos debe ir a Benito Juárez y ahí sale a la ruta que va a Necochea, reiteró, y dijo que “hay una situación de pérdida muy importante para los productores para lo que se quiera vender, sea trigo o soja porque tiene que pagar más flete, pero no hay otra alternativa; si hubiera sido más grave tendríamos más tiempo de espera para resolverlo”.

“Ya se está habilitando el acceso al Balneario, ese es un camino muy importante, hay algunos otros cortes en otros caminos pero están transitables, pero hemos sido perjudicados por la gran cantidad de agua tanto nosotros como Necochea”, relató y anunció que “nosotros ya enviamos el material de hormigón para la 228 pero no saben cuánto tiempo puede llevar, todo depende si nos acompaña el tiempo para que pueda instalarse la alcantarilla; ahora están abocados al desvío para ver si se puede habilitar el tránsito en ese punto; este viernes hay una reunión de Hidráulica de la Provincia en Necochea y nosotros también haremos lo mismo, pensando en los productores para que se pueda superar, pero hacemos lo que digan los técnicos, “cada uno con su librito””, concluyó.

Volver