Gargaglione aseguró que “133 casos activos es mucho para lo que es San Cayetano” y se evaluarán mayores restricciones

12 abril, 2021 Leido: 84

El intendente de San Cayetano Miguel Ángel Gargaglione, en la mañana de hoy comentó en LU24 sobre la situación epidemiológica en el distrito ante la segunda ola de contagios de COVID 19.

“La situación es como que se quisiera estabilizar, por supuesto en un momento muy complejo, con muchos casos, y muchos aislamientos” indicó en primer lugar el intendente, y sostuvo que están llevando a cabo “la política de testear y de hisopar a la mayor cantidad de gente posible, que tenga algún síntoma, ya que nos da la posibilidad de cortar la circulación viral”.

Asimismo, sostuvo que “en la parte hospitalaria tenemos 10 casos de COVID internados, de los cuales 2 están con asistencia de respirador, o sea en una situación compleja” y añadió, que “desde que comenzó esta segunda ola aproximadamente el 10 de marzo, no es un dato menor que ya llevamos 3 personas fallecidas”

A la fecha, San Cayetano cuenta con 133 casos activos de coronavirus, y Gargaglione manifestó que si bien es mucho para lo que es el distrito, y somos conscientes de eso, iremos evaluando esta semana si se irá tomando alguna medida, en conjunto con las restricciones que tomamos la semana pasada”.

Con respecto a la vacunación expresó que “ya hace dos semanas que no han llegado vacunas, pero desde Región Sanitaria nos informaron que esta semana llegaran más dosis”, y agregó que “hemos tenido un avance importante en lo que es vacunación, con un porcentaje elevado de lo que es la primer dosis con un 20% de la población total vacunada, y un 5% de aplicación la segunda dosis”.

En ese sentido, y ante la gravedad del rebrote de contagios, mencionó que “también estamos viendo casos de coronavirus en personas que han sido vacunadas, por eso sostenemos que hay que seguir cuidándose”.

Ante la alarmante situación de contagios en San Cayetano, el intendente sostuvo que “hemos tomado la decisión de tratar de restringir, porque la idea es restringir la circulación, se basa en que en realidad uno no sabe dónde, ni en qué momento se contagia”. Estas restricciones llevan consigo, nuevamente, la paralización de la actividad económica para muchos rubros, por lo que Gargaglione aseguró que se encuentran acompañando y “realmente es difícil la situación que atraviesa cierta parte de la población, que tiene como único ingreso esa actividad que se ve restringida por el virus”. “Además de la gente que necesita el apoyo de acción social habitualmente por necesidades sociales, también tenemos que estar cerca de ésta gente, porque frenar la actividad no es fácil para aquellos que no tienen capacidad de ahorro, siendo cuentapropistas en una actividad así, y con una población relativamente chica” explicó.

Por ejemplo, finalizó comentando que en el caso de “confiterías y restaurantes están restringidas hasta las 16 horas y posteriormente trabajan con servicio de delivery o retirar las comidas desde el lugar”.

Volver