Gargaglione asistirá a la reunión de Vidal: “María Eugenia es la mejor gobernadora que ha tenido la provincia en el proceso democrático”

El Intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, será parte esta tarde en la Ciudad de Los Niños, del encuentro que mantendrán los intendentes de Cambiemos, con la Gobernadora María Eugenia Vidal. “Estoy convencido de que es la mejor gobernadora que ha tenido la provincia”, aseguró.



En diálogo con nuestra emisora, advirtió: “Espero que la gobernadora tenga en cuenta, más que nada a aquellos municipios que están más cerca de tener un triunfo, cumpliendo con cosas que puedan estar pendientes. No es mi caso claramente. Yo estoy gestionando y tratando de concretar cosas a punto firmarse pero no es electoral, si creo que a algunos municipios el destrabar obras públicas y demás, genera situaciones diferentes y complejas, pero debemos tener la palabra de ella, de ver cómo será de ahora en más, de lo electoral y de lo que no, porque gobernamos y debemos dar respuesta a la población”, dijo.

Para Gargaglione, “hoy estamos como estamos y tenemos que tratar de sacar adelante la elección, porque estamos en un espacio y estamos convencidos de que es el mejor espacio que representa a los bonaerenses y estoy convencido de que María Eugenia es la mejor gobernadora que ha tenido la provincia en el proceso democrático y vamos a tratar de hacer un esfuerzo extra, para tratar de ganar las elecciones”, advirtió.