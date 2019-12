Gargaglione asumió su cuarto período en San Cayetano

11 diciembre, 2019 Leido: 29

En un acto llevado a cabo en el teatro “Tulio Cosentino”, Miguel Gargaglione asumió por cuarto período consecutivo al frente de la Municipalidad de San Cayetano. Luego del correspondiente juramento, y recibir de manos del ex Intendente Juan Carlos Marlats, la llave simbólica del despacho (acto instituido en el año 1987 como continuidad del proceso democrática) el Jefe Comunal envió un mensaje a la comunidad.

Allí, el Intendente que mayor porcentaje de votos obtuvo en la Provincia de Buenos Aire señaló.

“Por cuarta vez me toca iniciar un nuevo periodo de gobierno, debido a que los sancayetanenses han renovado la confianza en este espacio político. Personalmente soy un agradecido del afecto, el apoyo y el respeto que dichos vecinos me brindan en forma permanente.

Sabemos que este apoyo tan especial, no es un premio: es una oportunidad de seguir trabajando día a día para lograr transformaciones que originen más bienestar.

Una nueva gestión, con las expectativas lógicas que eso genera en la población, pero también, y a título personal, con la convicción y la tranquilidad de encabezar un equipo de trabajo que sabe como gobernar, que ha dado muestras de ser creíble y previsible.

Lo anterior no es una expresión de deseo, es la consecuencia de una forma de hacer política: ESTANDO CERCA DE LA GENTE; SIENDO SINCEROS; EXPLICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE GOBIERNO.

Además, ORDEN, RESPETO Y TRANSPARENCIA: una receta repetitiva o reiterativa, pero que nos han dado muy buenos resultados. Sin dudas, esa receta es el eje para los logros obtenidos y los que estarán por venir.

Logros que son la columna vertebral de nuestro posicionamiento en la zona, en la región, en la Pcia. y también en la Nación.

Geográficamente estamos en el sudeste de la Pcia. de Bs. As., pero ya no debemos decir más que somos de San Cayetano entre Necochea y Tres Arroyos, simplemente somos de San Cayetano porque hoy nos visualizan y porque además somos la sana envidia de muchos ciudadanos de otras ciudades.

Qué lindo es ser ejemplo, sobre todo, especialmente en un difícil contexto.

Qué lindo ocupar lugares de privilegio comparativamente con otros municipios, como es entre otras cosas la transparencia fiscal.

Qué lindo es ver como funcionarios de otros distritos o funcionarios pciales. replican nuestras políticas públicas.

Qué lindo es que esas políticas públicas hagan que nuestros vecinos las compartan, interactúen y vivan cada día mejor.

En definitiva: Que lindo es sentirnos orgullosos de ser SANCAYETANENSES.

Y como no vamos a estar orgullosos. Miremos nuestro Distrito de Norte a Sur y de Este a Oeste. Recorrámoslo en forma imaginaria o por nuestros caminos que son un ejemplo como también lo es el parque vial que lleva adelante su mantenimiento.

La seguridad tanto en el campo como en la ciudad es un ejemplo.

Miremos nuestros pueblos como Ochandio y la villa Balnearia, cuyas transformaciones también han sido, son y serán ejemplos.

Miremos nuestra ciudad cabecera y los cambios llevados adelante:

Sector Industrial Planificado con sus servicios para apostar al desarrollo: es un ejemplo.

Campo de deportes y espacio cultural son un ejemplo.

Espacio Integrador o NIDO recientemente inaugurado y playón deportivo del Barrio Federal, son ejemplos.

Planta de Tratamiento de RSU también es un ejemplo.

Qué decir de nuestra moderna Planta hormigonera.

Porcentaje de cobertura en Agua potable, Cloacas, Gas natural y pavimentos, es un ejemplo.

“La calidad” de las viviendas sociales construidas en nuestra gestión, es un ejemplo.

El Hospital municipal es un verdadero ejemplo.

El Autódromo: ejemplo en la zona y en la región.

Espacios públicos transformados como el frente de vías, son un ejemplo.

Les mencione políticas públicas y también logros de las mismas. Seguramente hay más puntos, temas o cuestiones para resaltar, pero todo lo mencionado define:

Un ESTADO EJEMPLICADOR, CON POLÍTICAS PÚBLICAS ACERTADAS, EJECUTADAS POR LOS BUENOS AGENTES MUNICIPALES Y COMPARTIDAS POR TODO UN PUEBLO.

Quiero hacer una mención especial a nuestras Instituciones. Nuestra política ha sido de apoyo constante, buscando su fortalecimiento y sustentabilidad y más allá de posibles tareas en conjunto, nunca competimos con su rol que es independiente al del gobierno. Instituciones religiosas, sociales, educativas y deportivas que a través de sus integrantes hacen un muy buen trabajo y en definitiva porque no decirlo, las mismas también son un verdadero ejemplo.

Juntos hemos construido este San Cayetano, el actual, lleno de virtudes y de logros, que originan bases sólidas para construir el San Cayetano del futuro.

Convoco a todos y en especial a los funcionarios públicos, a ser trasmisores y propulsores de las nuevas políticas, aquellas que nos permitan dar un salto de calidad.

Los desafíos del futuro estarán ligados en gran medida a los proyectos que “no son inaugurables”, a la modernización, a la innovación tecnológica, al vínculo directo de la educación con la producción y el desarrollo dando así oportunidades a nuestros jóvenes.

San Cayetano debe seguir al mundo, al mundo actual donde los límites o fronteras geográficas no son barreras, pero debe seguirlo, con ese entusiasmo y amor propio que hace que seamos más San Cayetano que nunca.

Gracias a todos, gracias al Partido Radical, gracias a los que volvieron a confiar independientemente de su ideología, gracias a los funcionarios actuales y a los que, en algún momento, fueron parte de este proceso y gracias a toda mi familia a que me está acompañando, en especial a mi madre y muy en especial no solo por el apoyo sino también por el aguante a Karina y a Enzo.

Muchas pero muchas graciassss!!!!!

JURA DE FUNCIONARIOS

Seguidamente el Jefe Comunal tomó juramento a Secretarios y Directores del Departamento Ejecutivo. Así prestaron juramento el Jefe de Gabinete, Ignacio Marlats; el secretario de Gobierno y Hacienda, Marcelo González; el secretario Técnico, Luis Pérez; el secretario de Salud, Ricardo González (designado a partir del 1 de enero del 2020); el director de Deportes, Pablo Tesone; la asesora Legal y Técnica, Anyelén Benítez; la directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo; el director de Producción y Medio Ambiente, Matías Pecker; la directora de Hospital, Agustina Capilla (designada a partir del 1 de enero de 2020); el director de Balneario, Jorge Haag; el director Vial, Lucio Cinalli; la directora de Cultura y Educación, Dolores Cosentino y el director de Servicios Públicos, Carlos Torres (designado a partir del 1 de enero de 2020)

NUEVO CONCEJO DELIBERANTE

Previo a la asunción del reelecto Intendente Gargaglione se realizó la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, oportunidad en que se tomó juramento a los concejales electos el pasado 27 de octubre. En dicha sesión el edil electo por “Juntos por el Cambio” Pablo Tesone solicitó licencia debido a que formará parte del ejecutivo Municipal, siendo reemplazado en el HCD por Mauricio Etchepare

De esa manera, los representantes de “Juntos por el Cambio” Yesica Barbas Rollán, José Manuel Martínez, Marisa Doladé y Mauricio Etchepare junto a la electa por el “Frente de Todos”, Marianela Moyano juraron para el cargo por el que fueron elegidos.

Así, el Concejo Deliberante quedó conformado por 7 integrantes del oficialismo: Ana Paula Mancino (presidente del Cuerpo), Manuel Martínez (vicepresidente 1º), Yesica Barbas Rollán, Marisa Doladé, Joel Isasmendi, José Truelsegaard y Mauricio Etchepare, y 3 integrantes del Frente de Todos: Luis María Escala (vicepresidente 2º), Carlos Peón y Marianela Moyano

Al frente de la Secretaria del Cuerpo continuará Ignacio Seminara.

Volver