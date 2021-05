Gargaglione: “Debemos tratar de que la sociedad pueda disfrutar la Fase 4 pero también cuidarla”

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, habló con LU24 sobre la disminución de casos activos de COVID y la escasa aparición de nuevos contagios, consecuencia de los cuidados y respeto de protocolos en el distrito vecino. “Debemos tratar de que la sociedad pueda disfrutar la Fase 4 pero también cuidarla”, dijo.



“Hoy San Cayetano, por suerte, está viviendo un momento de tranquilidad pero estamos siempre con mensajes de que la pandemia no terminó, de que la vacunación esta aunque todavía no es en un porcentaje que nos dé la inmunidad de rebaño, incluso hubo que gente que ha tenido el virus en esta ola y se aplicó las dos dosis de la vacuna”, expresó.

Además, manifestó: “creo que con el tiempo esto irá avanzando y mejorando la situación, estamos esperanzados en que así sea en base a los cuidados y a la vacunación”.

En cuanto al aumento de casos que vivió en el último mes, contó: “Estuvimos en los 165 activos en el mes de septiembre y ahora en los 162, pero esta fue mucho más rápido, más agresiva, ya jóvenes con síntomas y hubo fallecidos de menor edad, quizás con patologías de base complejas, pero en algunos no tan complejas, y lamentablemente fue muy agresiva, fue distinta en ese sentido, desconocemos si se trató de otra cepa”.

“Creo que la gente tomó conciencia de que seguimos en pandemia y lamentablemente la vida no se puede normalizar como quisiéramos, va haber actividades que no pueden volver a la normalidad o lo que hacíamos antes de la pandemia”, agregó.

El jefe comunal dijo que en San Cayetano “hay cuatro camas de Terapia Intensiva normal y cinco de Covid, pero cuando vino el pico tuvimos que invertir: la sala de internación general pasó a ser Covid y la que era Covid pasó a ser internación general, incluso colocando respiradores en salas comunes. Hubo que mover el normal desenvolvimiento del hospital por la gran cantidad de casos”.

“Estuvimos en una situación límite”

“Estuvimos con cinco respiradores en uso, una situación límite y eso no es bueno para un sistema sanitario cuando ve que se agotan los recursos, incluso el recurso humano también estuvo muy al límite en cuanto a su cansancio. Hay un plantel de médicos, enfermeras, mucamas, administrativos, todo el sistema de salud se ha puesto esto al hombro y la vamos llevando. Por eso es el compromiso de la sociedad en general en defensa de nuestro sistema de salud, creo que los mensajes que enviamos también con personal de salud llegaron a lo más profundo de los vecinos”, valoró.

Gargaglione indicó que “estamos en un nivel del orden de los 20 casos activos, que para mi gusto no es tan poco, pero está amesetado”.

“Si bien estamos en Fase 4 los restaurantes y bares los seguimos teniendo con un aforo al 30 por ciento. Seguimos tratando de sostener aquellas medidas que nos dieron resultados. Práctica de deportes y gimnasios con un aforo al 50 por ciento. Estamos tratando de ser incluso un poquito más estrictos que lo que es la Fase 4, que habilitaría salones de fiestas y discotecas pero eso sigue estando prohibido”, aseguró.

“Hemos flexibilizado el horario comercial”

Gargaglione explicó que “hemos flexibilizado el horario comercial y creo que es bueno porque la gente no se amontona. Puedo decir que hay un amplio apoyo a las medidas que se van tomando. Lo que cambia, por ejemplo, son las reuniones sociales, que las estamos permitiendo, hasta 10 personas en casas de familia. Son riesgos que uno empieza a correr de nuevo pero está también en cada uno en tratar de juntarse con quienes tienen una vida similar y respetar algún tipo de protocolo y de distanciamiento. Debemos tratar de que la sociedad pueda disfrutar la Fase 4 pero también cuidarla”.

“Cuando uno disminuye la circulación de la gente, se reducen los contagios”, afirmó. No obstante, aclaró que “puede haber algún caso, como el horario comercial, que si uno lo reduce en los pueblos chicos donde no hay transporte público por ahí está amontonando gente a una determinada hora de cierre porque los vecinos como que no se acostumbran a que el horario se redujo, entonces podemos ser más flexibles”.

Finalmente, recordó que “en el verano hubo, si se quiere, un relajamiento y una necesidad de tratar de disfrutar de ciertas situaciones que antes no se habían podido disfrutar y es como que la sobrellevamos, pero en nuestro caso desde Semana Santa empezó la segunda ola”.

